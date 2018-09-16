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سيــارات
غبور أوتو تعلن طرح الجيل الرابع من شيري تيجو
الأحد 16 سبتمبر 2018 06:56 م
شيري تيجو
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غبور أوتو تعلن طرح الجيل الرابع من شيري تيجو
غبور أوتو تعلن طرح الجيل الرابع من شيري تيجو
غبور أوتو تعلن طرح الجيل الرابع من شيري تيجو
شيرى تيجو
أحمد شوقي
أعلنت شركة جي بي غبور أوتو عن طرح الجيل الرابع من سيارتها شيري تيجو في مصر؛ وفق ما كشفت عنه الصفحة الرسمية للعلامة الصينية.
وجاء بمنشور صفحة شيري الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "الانتظار خلِص.. بشكل جديد ولأول مرة فى مصر، شيري Tiggo 4 هي العربية اللى إنتوا مستنينها".
ومنذ نحو 5 أيام؛ نشرت صفحة شيري الرسمية "استعدوا لمفاجأة قريبا من شيري"، وتنتمي شيري تيجو لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV التي يتم تجميعها محليًا.
وأعلنت صفحة شيري في وقت سابق أيضًا عن طرح طراز أريزو 5 في السوق المحلية لأول مرة.
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