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بورصة وشركات
تفاصيل الهبوط الحاد للبورصة فى ختام جلسة تداعيات قضية التلاعب
الأحد 16 سبتمبر 2018 05:38 م
البورصة المصرية
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فى أسوأ خسائرها منذ التعويم.. البورصة تهوى 3.6%
البورصة المصرية
رجب عزالدين
اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم الأحد على هبوط حاد لمؤشراتها تزامنا مع اعلان آخر تطورات قضية التلاعب بالبورصة المتهم فيها رموز سياسية وشخصيات من سوق المال.
وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 3.61% عند مستوى 14755 نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 1.23% عند مستوى 733 نقطة.
كما هبط المؤشر «EGX100»الأوسع نطاقا بنسبة 1.87 % عند مستوى 1864نقطة، وهبط المؤشر الخمسينى بنسبة 3.79% عند مستوى 2357نقطة، كما هبط العشرينى بنسبة 4.38% عند مستوى 14215 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 633 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب والاجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 12.8 مليون جنيه و12.5 مليون جنيه و17 مليون جنيه و850 ألف جنيه على التوالى.
بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 6.5 مليون جنيه و 36.6 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 8 سهم من إجمالى 180سهما متداولا،بينما هبط 135 سهم وبقى 37 دون تغير.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت حكما -أمس- بضبط مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، إضافة إلى علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، وأجلت محاكمة نجلى الرئيس الأسبق، وآخرين، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل.
وقالت هيرميس، في إفصاح نُشر عبر شاشة البورصة، اليوم: "إن ياسر الملواني أحد المتهمين بالقضية و يشغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة منذ عام 2014، بينما المجموعة ليست طرفا في القضية المنظورة، و أنشطتها وعملياتها مستمرة في ظل الإدارة الحالية".
وأضافت القلعة في إفصاح آخر اليوم: "إن عمرو القاضي رئيس قطاع علاقات المستثمرين، ورئيس المخاطر بالشركة، الذي تم احتجازه على ذمة القضية بغرض عرضه على اللجنة المختصة بالتصالح، جاء اتهامه بناء على أسهم ضمان العضوية بالبنك الوطني إضافة إلى عضويته بمجلس إدارة البنك، بصفة شخصية".
وأكدت الشركة في إفصاحها: "إنها لم يسبق لها التعامل على أسهم البنك الوطني، ولم تكن يوما مساهما به أو عضوا بمجلس إدارته، وأنها ليست طرفا، وأعمالها مستقرة".
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