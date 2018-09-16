أحمد عاشور ومحمود زكي:

قالت جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القدرة الشرائية للعملاء خلال الفترة الحالية تعتبر جيدة، وهناك التزام بالسداد بنسبة بلغت 95%، بالاضافة إلى وجود وحدة رقابة جيدة لدى البنك المركزي المصري لمنع حدوث فقاعة، وجميعها مؤشرات تؤكد على عدم وجود مخاطر بالقطاع العقاري مستقبلا.





وأضافت في ورقة عمل أعدتها بالتعاون مع الجميعة المصرية لخبراء التقييم، إن المشكلة الأساسية التي تواجه أسعار العقارات تكمن في عمليات إعادة البيع للوحدات السكنية، حيث يطالب صاحب الوحدة ببيعها نقدًا بنفس القيمة السوقية التي عرضتها شركة التطوير العقاري بالتقسيط .





ولفتت الجميعة إلى أن أغلب شركات التمويل العقاري في مصر لا تقوم بتمويل العقار أكثر من مرة، من خلال أكثر من جهة، مع وجود قدرة شرائية جيدة، والتزام من جانب العملاء بالسداد، وبالتالي لا توجد عوامل لحدوث فقاعة عقارية.