وزير: السيسي أنجز 7777 مشروعا بقيمة 1.6 تريليون جنيه في 4 سنوات

وزير القوى العاملة محمد سعفان إن المشروعات الكبري التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الأولي من فترة رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بلغت 7777 مشروعا بتكلفة حوالي 1.61 تريليون جنيه



جاء ذلك خلال حضوره مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، اليوم الأحد ، افتتاح ملتقى السلامة والصحة المهنية بالمحافظة



وقام الوزير بتوزيع 1574 شهادة أمان للعمالة غير المنتظمة ، في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية وحماية هذه الفئة، بحضور نائب المحافظ نهال بلبع ، والسيد الخطيب وكيل الوزارة مدير مديرية القوي العاملة .





وقال الوزير أن الوزارة تعمل على نشر ثقافة السلامة والصحة المهنية وتحويلها من إجراءات جامدة إلي سلوك يومي بين المواطنين



وأكد أن الهدف الرئيسي من تفتيش السلامة على المنشآت هو حمايتها ، من خلال مساعدة صاحب العمل لتطبيق تلك الإجراءات والسلوكيات التى تؤدي لخفض معدلات الحوادث بين العمال والعمل على رفع الانتاجية.





وأشار الوزير الى أن هناك تعاون يجري حاليا مع وزارة التربية والتعليم لضم مبادئ السلامة والصحة المهنية ضمن المناهج الدراسية للمراحل الأولى من التعليم لنشر الثقافة بين الأطفال الذين يشكلون شباب المستقبل.





وسلم "سعفان" خلال الافتتاح 1574 عاملا من العمالة غير المنتظمة شهادات أمان ، مؤكدا أن مديريات القوى العاملة هى أول جهة تعمل على رعاية تلك الفئة



وأشار إلى إطلاق الوزارة حملة "حماية"- في إطار مبادرة الرئيس السيسي لرعاية هذه الفئة -لحصر العمالة غير المنتظمة على مستوى الجمهورية ، ساهمت في تسجيل 5ر2 مليون عامل في قواعد بيانات الوزارة ، تمهيدا لوضع خطة شاملة لرعايتهم صحيا واجتماعيا مع جميع الجهات المعنية ، فضلا عن التنظيم النقابي.





وأكد الوزير خلال كلمته أن الدولة تسعى بكل طاقاتها وأجهزتها لخدمة المواطن، مستعرضا عددا من المشروعات التي تم تنفيذها بالفعل والتي افتتحها الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الأيام الماضية



وتابع "فضلا عن المشروعات الكبري التي تم تنفيذها خلال السنوات الأربع الأولي من فترة رئاسة الرئيس والتي بلغت 7777 مشروعا بتكلفة حوالي 1.61 ترليون جنيه ، مما يوضح حجم الانجاز الذي قامت به الدولة في الفترة الأخيرة".



وأوضح أن هذه المشروعات ساهمت في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن المصري ، وجذب استثمارات خارجية وداخلية ، ووفر فرص عمل للشباب أدي إلي خفض نسبة البطالة من 15% إلى 9.9% .





وأكد الوزير أن العامل المصري له دورا رئيسيا في تحقيق نهضة شاملة في مصر ، قائلا: إن العمال هم الساعد الأيمن للدولة لتنفيذ مشروعاتها ، مطالبا إياهم ببذل جهد أكبر حتى ننتقل بمصر إلى مرتبة أفضل.

وهنأ الوزير ، محافظ البحيرة بالعيد القومي متمنيا له التوفيق في خدمة أبناء المحافظة.





ومن جانبه رحب المحافظ بوزير القوى العاملة ، معربا عن شكره وتقديره له لاهتمامه بزيارة أبناء البحيرة ، وحرصه على تسليم شهادات أمان للعمال



وأشاد بدور الوزارة في رعاية العمالة غير المنتظمة والمساهمة في توفير حياة كريمة لهم ولأسرهم ، مؤكدا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لرعاية وحماية هذه الفئة تعبر عن البعد الوطني والانساني للقيادة السياسية.