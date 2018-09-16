أسعار أكثر الأسهم تراجعًا بجلسة الأحد

أسماء السيد

تنشر "المال" أسعار الـ5 أسهم الأكثر تراجعًا بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، وجاء على رأسها سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بـ9.8% عند 24.84 جنيه، وشمال أفريقيا للاستثمار العقاري بـ 9.5% عند 1.23 جنيه.

إضافة إلى سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بـ9.3% عند 10.44 جنيه، ورواد السياحة – رواد بـ9% بسعر 9 جنيهات، وأخيرًا رمكو لإنشاء القرى السياحية بـ9% عند 3.93 جنيه.

وشهدت البورصة اليوم جلسة هابطة بشكل واضح هوي مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.6% ليسجل 14755 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ1.2% عند 733 نقطة، كما تراجع الأوسع نطاقًا بـ1.8% عند 1864 نقطة ونظيره متساوي الأوزان بـ3.7% عند 2357 نقطة.

وقضت محكمة الجنايات أمس، بضبط عدد من المتهمين فى قضية «التلاعب بالبورصة» بينهم ياسر الملوانى، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى بشركتي جهينة وهيرمس.