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بورصة وشركات
أسعار أكثر الأسهم تراجعًا بجلسة الأحد
الأحد 16 سبتمبر 2018 07:29 م
البورصة المصرية
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تراجعات جماعية لمؤشرات البورصة بالربع الثاني من 2018
البورصة المصرية
أسماء السيد
تنشر "المال" أسعار الـ5 أسهم الأكثر تراجعًا بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، وجاء على رأسها سهم الشروق الحديثة للطباعة والتغليف بـ9.8% عند 24.84 جنيه، وشمال أفريقيا للاستثمار العقاري بـ 9.5% عند 1.23 جنيه.
إضافة إلى سهم قناة السويس لتوطين التكنولوجيا بـ9.3% عند 10.44 جنيه، ورواد السياحة – رواد بـ9% بسعر 9 جنيهات، وأخيرًا رمكو لإنشاء القرى السياحية بـ9% عند 3.93 جنيه.
وشهدت البورصة اليوم جلسة هابطة بشكل واضح هوي مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.6% ليسجل 14755 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ1.2% عند 733 نقطة، كما تراجع الأوسع نطاقًا بـ1.8% عند 1864 نقطة ونظيره متساوي الأوزان بـ3.7% عند 2357 نقطة.
وقضت محكمة الجنايات أمس، بضبط عدد من المتهمين فى قضية «التلاعب بالبورصة» بينهم ياسر الملوانى، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى بشركتي جهينة وهيرمس.
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