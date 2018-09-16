تفاصيل حركة تغييرات برؤساء المدن الجديدة

الدكتور مصطفي مدبولي رئيس وزراء مصر

المال - خاص



أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، حركة تغييرات برؤساء أجهزة المدن الجديدة



وبحسب بيان نشره مجلس الوزراء عبر صفحته الرسمية بـ"فيسبوك" قرر مدبولي بتولي المهندس عصام محمد أحمد بدوى، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، والمهندس علاء محمد منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، العمل رئيساً لجهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر،



وكلف المهندس أمين حسن إبراهيم غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة برج العرب الجديدة، برئاسة لجهاز تنمية مدينة السادات، والمهندس عاطف زكريا على حسن، المشرف على مدينتى (دمياط الجديدة – المدينة المليونية بشرق بورسعيد)، لرئاسة جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر.



كما أصدر الدكتور مصطفى مدبولى قراراً وزارياً بتولي المهندس صلاح على متولى هلال، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق أكتوبر، القيام بالإشراف على منطقة مطار إمبابة، ويكون مقر عمله جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد.