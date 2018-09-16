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بنـــوك
هبوط أرباح أكبر 10 بنوك 4.6 مليار جنيه خلال عام
الأحد 16 سبتمبر 2018 07:04 م
البنك المركزى 1
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سيد بدر:
هبطت أرباح أكبر 10 بنوك بالقطاع المصرفي 12.2% خلال الفترة من يونيو 2017 إلى يونيو 2018، بقيمة 4.6 مليار جنيه .
وسجلت الأرباح 33.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 38.07 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه، وذلك نتيجة انخفاض صافي العائد بالنسبة لأكبر 10 بنوك بنسبة 20.9%، إلى 54.713 مليار جنيه.
وسجل صافي إيرادات النشاط بنهاية يونيو الماضي 87.56 مليار جنيه، مقابل 54.15 مليار جنيه إجمالي المصروفات .
واستحوذت على 74.5% من المركز المالي الإجمالي بنهاية يونيو الماضي، وبلغت إجمالي أصولها نحو 3.788 تريليون جنيه.
وبلغت أرصدة الإقراض والخصم 1.136 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مسجلة 69.9% من إجمالي قروض القطاع، بينما استحوذت على 74% من الودائع بقيمة 2.617 تريليون جنيه.
وبلغت رؤوس أموالها نحو 97.741 مليار جنيه، وسجلت الاحتياطيات 161.82 مليار جنيه.
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