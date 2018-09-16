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بنـــوك
البنوك تحقق ربحًا بقيمة 45.84 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي
الأحد 16 سبتمبر 2018 05:05 م
بنوك مصر
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كتب- سيد بدر:
حققت بنوك القطاع المصرفي صافي ربح بقيمة 45.84 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 47.4 مليار جنيه بنهاية يونيو السابق عليه بانخفاض 3.35%.
ووفقًا لقائمة الدخل الصادرة عن البنك المركزي فإن صافي العائد لدى القطاع المصرفي انخفض من 89.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017 إلى 78.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2018، بينما ارتفع صافي إيرادات النشاط بقدر طفيف مسجلا 120.9 مليار مقابل 119.5 مليار.
وارتفعت المصروفات بقيمة نحو 3 مليارات جنيه لتصل إلى 75.05 مليار جنيه مقابل 72.16 مليار جنيه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي ارتفاع المركز المالي للبنوك ليسجل 5.08 تريليون جنيه بنهاية يونيو مقابل 4.421 تريليون جنيه بنهاية يونيو السابق عليه بزيادة 15% تقريبًا.
وجاءت الزيادة في أصول البنوك بدعم ارتفاع أرصدة الإقراض والخصم من 1.426 تريليون جنيه إلى 1.63 تريليون، وكذلك ارتفاع الأرصدة لدى البنوك المحلية من 876.5 مليار إلى 1.165 تريليون.
كما ارتفعت الأوراق المالية واستثمارات الأذون لتسجل 1.68 تريليون جنيه مقابل 1.54 تريليون، وكذلك ارتفعت النقدية لتسجل 69.33 مليار مقابل 57.5 مليار.
وعلى مستوى الالتزامات، كانت الودائع الداعم الأكبر للمركز المالي، حيث ارتفعت بنسبة 17.4% إلى 3.554 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما ارتفع بند الالتزامات الأخرى 15.8% إلى 424.2 مليار، وسجلت الالتزامات قبل البنوك في مصر زيادة 3.8% إلى 296.8 مليار جنيه.
وارتفعت السندات والقروض طويلة الأجل بنسبة 17.5% إلى 145.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، كما عززت البنوك رؤوس أموالها لتسجل 149.1 مليار جنيه مقابل 128.4 مليار على أساس سنوي، وارتفعت الاحتياطيات 15% إلى 213.7 مليار، وسجلت المخصصات زيادة طفيفة من 107.8 مليار إلى 109.3 مليار جنيه .
وفيما يتعلق بمؤشرات السلامة المالية فقد حققت مؤشرات الربحية استقرارًا بنهاية يونيو مقابل مارس ليستقر العائد على متوسط الأصول عند 1.5% والعائد على متوسط حقوق الملكية عند 21.5% وصافي هامش العائد عند 3.9%.
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