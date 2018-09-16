أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد

|
إسم القطاع
|
إسم الورقة المالية
|
نسبة
التغير
|
سعر
الإقفال
|
قيمة
التداول
|
اتصالات
|
جلوبال تيلكوم القابضة
|
-3.46
|
3.63
|
44741052.44
|
اوراسكوم للاستثمار القابضه
|
-5.88
|
0.64
|
37577900.1
|
المصرية للاتصالات
|
-2.4
|
12.58
|
8717195
|
اعلام
|
المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى
|
-7.3
|
5.08
|
550907.4
|
التشييد
و مواد البناء
|
الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD
|
-4
|
0.72
|
7687248.64
|
العربية للاسمنت
|
-5.66
|
5.17
|
2869139.33
|
جنوب الوادى للاسمنت
|
-5
|
3.04
|
2624230.28
|
الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى
|
-5.88
|
1.12
|
1730191.81
|
اسمنت بورتلاند طرة المصرية
|
-4.79
|
16.5
|
1174439.24
|
المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )
|
-5.18
|
6.77
|
977038.02
|
مصر للاسمنت - قنا
|
-2.97
|
16.96
|
628943.79
|
العربية للخزف - سيراميكا ريماس
|
-4.39
|
1.96
|
556606.27
|
العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره
|
-4.7
|
11.36
|
550337.93
|
البويات والصناعات الكيماوية - باكين
|
-2.59
|
32.7
|
301282.84
|
مصر بنى سويف للاسمنت
|
-4.33
|
23
|
187261.23
|
اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية
|
1.25
|
28.35
|
95214
|
العربية للمحابس
|
-5.8
|
1.3
|
76419.5
|
شركة النصر للأعمال المدنية
|
-0.05
|
20.47
|
60338.4
|
(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود
|
-6.12
|
0.92
|
57067.16
|
روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك
|
-2.74
|
6.74
|
52607.82
|
السويس للاسمنت
|
-4.41
|
18.63
|
31557.78
|
الاسكندرية لاسمنت بورتلاند
|
0
|
5.99
|
14315.43
|
ليسيكو مصر
|
0
|
4.77
|
4384.15
|
الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد
|
0
|
1.23
|
18.45
|
العقارات
|
مجموعة طلعت مصطفى القابضة
|
-4.05
|
10.67
|
38290752.04
|
مدينة نصر للاسكان والتعمير
|
-8.42
|
7.5
|
34328486.07
|
مصر الجديدة للاسكان والتعمير
|
-5.66
|
26.49
|
29563825.29
|
السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك
|
-3.57
|
20.79
|
16460582.61
|
الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول
|
-6.53
|
2.29
|
14978087.32
|
بالم هيلز للتعمير
|
-5.63
|
2.68
|
14515401.8
|
مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب
|
-6.48
|
1.01
|
6378869.4
|
مينا للاستثمار السياحي والعقاري
|
-8.19
|
2.13
|
3849350.39
|
إعمار مصر للتنمية
|
-4.07
|
4.01
|
2717330.6
|
الشمس للاسكان والتعمير
|
-3.38
|
6
|
1117790.54
|
التعمير والاستشارات الهندسية
|
-6.06
|
12.72
|
800709.73
|
الاستثمار العقاري العربي - اليكو
|
-5.8
|
0.65
|
575208.78
|
المصريين للاسكان والتنمية والتعمير
|
-5.39
|
2.28
|
392065.4
|
شمال افريقيا للاستثمار العقارى
|
-9.56
|
1.23
|
374853.08
|
المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية
|
-5.75
|
1.64
|
253039.06
|
الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة
|
-7.47
|
5.7
|
176844.21
|
العقارية للبنوك الوطنية للتنمية
|
-4.95
|
5.76
|
161487.71
|
المتحدة للاسكان والتعمير
|
-4.51
|
3.6
|
151707.36
|
العالمية للاستثمار والتنمية
|
0.5
|
7.99
|
59354.39
|
الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي
|
-3.93
|
8.56
|
58187.8
|
زهراء المعادي للاستثمار والتعمير
|
-4.06
|
9.45
|
57177.02
|
اراب للتنمية والاستثمار العقاري
|
-2.56
|
0.38
|
46023.96
|
القاهرة للاسكان والتعمير
|
0.87
|
15
|
37491
|
المجموعه المصريه العقاريه
|
-2.09
|
7.96
|
30250
|
وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي
|
0
|
12.83
|
27260.1
|
العبور للاستثمار العقارى
|
0
|
6.96
|
14107
|
الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية
|
0
|
5.47
|
7425
|
العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير
|
0
|
14
|
4177.71
|
الوطنية للاسكان للنقابات المهنية
|
0
|
31.92
|
3246.49
|
أغذية
و مشروبات
|
عبور لاند للصناعات الغذائية
|
1.2
|
18.5
|
3700700
|
القاهرة للزيوت والصابون
|
-4.79
|
9.34
|
2215037.27
|
شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)
|
3.48
|
5.94
|
2126241.87
|
الزيوت المستخلصة ومنتجاتها
|
-6.9
|
1.35
|
1676324.35
|
النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية
|
-9.11
|
21.56
|
1222067.73
|
اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى
|
-5.07
|
9.73
|
913478.88
|
الدوليه للمحاصيل الزراعيه
|
-7.17
|
2.72
|
729480.66
|
الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)
|
-8.1
|
9.53
|
599855.7
|
المنصورة للدواجن
|
-5.44
|
5.21
|
557219.5
|
المصرية لصناعة النشا والجلوكوز
|
-6.69
|
12.69
|
413864.96
|
الاسماعيلية مصر للدواجن
|
-5.43
|
2.09
|
306871.91
|
مطاحن ومخابز شمال القاهرة
|
-1.86
|
28
|
224640.9
|
اجواء للصناعات الغذائية - مصر
|
-3.55
|
2.72
|
214158.88
|
مطاحن مصر العليا
|
-0.01
|
139.99
|
178487.25
|
الدلتا للسكر
|
-1.82
|
15.64
|
102943.06
|
الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي
|
-0.55
|
1.8
|
89003.9
|
الصناعات الغذائية العربية-دومتى
|
-0.36
|
10.96
|
87857.45
|
المصرية للدواجن
|
-7.92
|
1.86
|
70936.8
|
مطاحن ومخابز الاسكندرية
|
-2.4
|
14.61
|
38289.1
|
الشرقية الوطنية للامن الغذائي
|
0
|
3.94
|
28622.8
|
القاهرة للدواجن
|
0
|
6.71
|
15301.99
|
مطاحن مصر الوسطي
|
0
|
43.05
|
13865
|
مصر للزيوت و الصابون
|
0
|
27.21
|
10600
|
مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة
|
0
|
22.78
|
10500
|
مطاحن وسط وغرب الدلتا
|
0
|
169.24
|
8649.6
|
بنوك
|
البنك التجاري الدولي (مصر)
|
-2.07
|
82.86
|
28772157.51
|
بنك التعمير والاسكان
|
-0.63
|
49.15
|
4466564.7
|
البنك المصري لتنمية الصادرات
|
-3
|
9.71
|
1034255.15
|
بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية
|
-1.43
|
15.81
|
816324.74
|
بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار
|
0
|
1.07
|
681214.32
|
بنك البركة مصر
|
-0.13
|
15.59
|
349946.97
|
البنك المصري الخليجي
|
1.25
|
0.81
|
327985.951
|
بنك قناة السويس
|
-3.21
|
8.45
|
271193.14
|
بنك قطر الوطني الاهلي
|
-1.96
|
45.1
|
55519.66
|
مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر
|
-2.57
|
15.92
|
39515.6
|
بنك كريدي اجريكول مصر
|
0
|
44.58
|
27819
|
بنك الكويت الوطنى - مصر
|
0
|
42.97
|
25520.85
|
تكنولوجيا
|
راية القابضة للأستثمارات المالية
|
-4.44
|
8.82
|
680522.93
|
قناة السويس لتوطين التكنولوجيا
|
-9.38
|
10.44
|
41751.98
|
المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)
|
0.4
|
7.59
|
38449.474
|
المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات
|
0
|
0.39
|
24000
|
Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات
|
0
|
10.85
|
21700
|
خدمات مالية
( باستثناء البنوك )
|
القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية
|
-6.04
|
3.11
|
62800328.45
|
المجموعه الماليه هيرمس القابضه
|
-8.56
|
15.59
|
35322267.4
|
العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى
|
-7.37
|
0.88
|
14638514.93
|
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
|
-9.09
|
0.2
|
11214149.21
|
القابضة المصرية الكويتية
|
-0.82
|
1.21
|
9680203.899
|
بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية
|
-5.16
|
6.06
|
8187424.53
|
النعيم القابضة للاستثمارات
|
-6.82
|
0.41
|
3630256.438
|
سى اى كابيتال القابضه
|
-3.16
|
7.98
|
1483035.37
|
الاهلي للتنمية والاستثمار
|
-3.57
|
8.65
|
614739.75
|
بلتون المالية القابضة
|
-3.98
|
9.66
|
540448.12
|
حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1
|
-8.99
|
0.81
|
523075.33
|
العرفة للاستثمارات والاستشارات
|
0
|
0.18
|
479524.462
|
المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية
|
-6.94
|
3.22
|
262050.7
|
A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس
|
0
|
5.2
|
206655.6
|
بى انفستمنتس القابضه
|
-0.79
|
10.02
|
141793.57
|
EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية
|
-2.74
|
0.71
|
120796.84
|
الملتقي العربي للاستثمارات
|
-2.51
|
17.08
|
94346.15
|
السعودية المصرية للاستثمار والتمويل
|
-6.64
|
44
|
78100
|
وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى
|
-7.85
|
6.93
|
64393.57
|
جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية
|
-7.82
|
4.6
|
39948
|
القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية
|
0
|
3.65
|
12102.76
|
برايم القابضة للاستثمارات المالية
|
0
|
3.35
|
10150.01
|
شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة
|
0
|
2.05
|
5249.52
|
خدمات و منتجات
صناعية و سيارات
|
السويدى اليكتريك
|
-4.45
|
177.74
|
29216395.23
|
الكابلات الكهربائية المصرية
|
-5.17
|
1.1
|
10247101.71
|
الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف
|
-2.13
|
0.46
|
6152111.752
|
العربية المتحدة للشحن والتفريغ
|
-7.34
|
1.01
|
1839362.8
|
الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع
|
-2.44
|
16.02
|
1683095.61
|
جى بى اوتو
|
-3.77
|
5.36
|
1217619.6
|
القناة للتوكيلات الملاحية
|
-6.99
|
9.84
|
1067347.96
|
الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون
|
-4.49
|
8.51
|
838381.65
|
المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)
|
-5.87
|
7.37
|
437011.37
|
الاهرام للطباعة و التغليف
|
-5.36
|
10.59
|
367436.1
|
الشروق الحديثة للطباعة و التغليف
|
-9.87
|
24.84
|
206900.94
|
يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك
|
-8
|
2.3
|
92830.7
|
الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2
|
-4.79
|
1.39
|
30635.6
|
الصخور العربية للصناعات البلاستيكية
|
0
|
0.24
|
21995.96
|
رعاية صحية
و ادوية
|
ابن سينا فارما
|
-5.7
|
9.27
|
834295.63
|
شركة مستشفي كليوباترا
|
-3.07
|
3.47
|
697006.41
|
العبوات الطبية
|
-1.05
|
0.94
|
337805.83
|
القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية
|
-3.57
|
44.24
|
278730
|
مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية
|
-0.01
|
89
|
157537.7
|
الدولية للصناعات الطبية ايكمي
|
-3.03
|
0.64
|
73902.24
|
الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية
|
0.19
|
21.05
|
52625
|
الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية
|
-0.63
|
134.4
|
50129.75
|
ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية
|
0
|
10.69
|
23876.92
|
مستشفى النزهه الدولي
|
0
|
72.3
|
22477.84
|
العربية للادوية والصناعات الكيماوية
|
0
|
27.43
|
19682
|
المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو
|
0
|
114.5
|
19607
|
سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية
|
0
|
3.16
|
12130
|
سياحة
و ترفيه
|
المصرية للمنتجعات السياحية
|
-6.56
|
1.71
|
9927998.86
|
الوادى للإستثمار السياحى
|
-4.47
|
7.48
|
3118842.68
|
اوراسكوم للتنمية مصر
|
-5.44
|
5.56
|
2295433.23
|
جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى
|
-2.77
|
6.66
|
2268969.19
|
رمكو لانشاء القرى السياحيه
|
-9.24
|
3.93
|
1030027.68
|
بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا
|
-7.41
|
25
|
399250
|
رواد السياحة - رواد
|
-9.37
|
9
|
300644.79
|
جينيال تورز
|
1.55
|
1.97
|
225480.74
|
مرسى مرسى علم للتنمية السياحية
|
-6.25
|
0.9
|
64599.53
|
شارم دريمز للاستثمار السياحى
|
-5.02
|
4.35
|
52148.8
|
المصرية للمشروعات السياحية العالمية
|
0
|
2.84
|
4483.5
|
عبر المحيطات للسياحه
|
0
|
0.07
|
60.179
|
غاز وبترول
|
الاسكندرية للزيوت المعدنية
|
0
|
10.92
|
23658098.83
|
مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية
|
-4.65
|
0.82
|
118348
|
كيماويات
|
ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية
|
-5.03
|
31.55
|
6476678.11
|
الصناعات الكيماوية المصرية - كيما
|
-5.01
|
5.31
|
3075772.14
|
المالية و الصناعية المصرية
|
-4.51
|
9.95
|
1538027.37
|
سيدى كرير للبتروكيماويات
|
-5.04
|
23.38
|
1475867.26
|
مصر لصناعة الكيماويات
|
-0.8
|
13.59
|
383308.59
|
مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو
|
-3.43
|
87.79
|
130197.33
|
الدولية للأسمدة والكيماويات
|
1.83
|
1.11
|
120805.61
|
كفر الزيات للمبيدات والكيماويات
|
-3.62
|
30.86
|
105178.3
|
سماد مصر (ايجيفرت)
|
-8.39
|
3.93
|
35920.61
|
مرافق
|
غاز مصر
|
-1.83
|
69.69
|
357015.67
|
منتجات منزلية
و شخصية
|
الشرقية - ايسترن كومباني
|
-6.11
|
90.03
|
6625321.73
|
النساجون الشرقيون للسجاد
|
-4.07
|
9.43
|
4486502.22
|
العربية لحليج الأقطان
|
-4.41
|
2.17
|
4091802.35
|
النصر للملابس والمنسوجات - كابو
|
-4.65
|
1.64
|
2639354.83
|
العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب
|
-6.79
|
2.06
|
634085.81
|
العامة لمنتجات الخزف والصيني
|
-5.12
|
3.71
|
497154.66
|
الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)
|
0
|
1.98
|
11096
|
جولدن تكس للاصواف
|
0
|
6.22
|
4200
|
موارد
أساسية
|
مصر للالومنيوم
|
-3.06
|
37.01
|
9739735.74
|
الحديد والصلب المصرية
|
-8.09
|
5.34
|
6518510.8
|
حديد عز
|
-2.88
|
24.3
|
3304626.95
|
العامة لصناعة الورق - راكتا
|
-8.46
|
9.2
|
1096493.83
|
اسيك للتعدين - اسكوم
|
-7.14
|
7.93
|
460996.63
|
مصر الوطنية للصلب - عتاقة
|
-3.07
|
22.71
|
297169.8
|
العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية
|
0
|
1051.12
|
48455.71
|
الالومنيوم العربية
|
0
|
21.86
|
14710.7
|
موزعون
و تجارة تجزئة
|
العامة للصوامع والتخزين
|
-8.57
|
39.9
|
476590.15
|
بى اى جى للتجارة والاستثمار
|
2.6
|
0.79
|
200091.14
|
أم بي للهندسةM.B
|
-3.51
|
0.55
|
37871
|
المصرية لنظم التعليم الحديثة
|
-3.88
|
1.24
|
36433.5
|
مصر للاسواق الحرة
|
0
|
6.49
|
16199
|
القاهرة للخدمات التعليمية
|
0
|
9
|
4483.55
|
ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية
|
0
|
7.72
|
3980.19
|
الإجمالي
|
192
|
|
|