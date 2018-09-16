أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد

خسائر البورصة المصرية 55
خسائر البورصة المصرية 55
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خسائر البورصة المصرية 55

شروق وليد

أسعار الأسهم في البورصة المصرية بجلسة اليوم الأحد والتي شهدت هبوط المؤشر الرئيسي  EGX30 بنسبة 3.6%

 

إسم القطاع

إسم الورقة المالية

نسبة
التغير

سعر
الإقفال

قيمة
التداول

اتصالات

جلوبال تيلكوم القابضة

-3.46

3.63

44741052.44

اوراسكوم للاستثمار القابضه

-5.88

0.64

37577900.1

المصرية للاتصالات

-2.4

12.58

8717195

اعلام

المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى

-7.3

5.08

550907.4

التشييد
و مواد البناء

الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD

-4

0.72

7687248.64

العربية للاسمنت

-5.66

5.17

2869139.33

جنوب الوادى للاسمنت

-5

3.04

2624230.28

الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى

-5.88

1.12

1730191.81

اسمنت بورتلاند طرة المصرية

-4.79

16.5

1174439.24

المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر )

-5.18

6.77

977038.02

مصر للاسمنت - قنا

-2.97

16.96

628943.79

العربية للخزف - سيراميكا ريماس

-4.39

1.96

556606.27

العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره

-4.7

11.36

550337.93

البويات والصناعات الكيماوية - باكين

-2.59

32.7

301282.84

مصر بنى سويف للاسمنت

-4.33

23

187261.23

اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية

1.25

28.35

95214

العربية للمحابس

-5.8

1.3

76419.5

شركة النصر للأعمال المدنية

-0.05

20.47

60338.4

(لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود

-6.12

0.92

57067.16

روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك

-2.74

6.74

52607.82

السويس للاسمنت

-4.41

18.63

31557.78

الاسكندرية لاسمنت بورتلاند

0

5.99

14315.43

ليسيكو مصر

0

4.77

4384.15

الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد

0

1.23

18.45

العقارات

مجموعة طلعت مصطفى القابضة

-4.05

10.67

38290752.04

مدينة نصر للاسكان والتعمير

-8.42

7.5

34328486.07

مصر الجديدة للاسكان والتعمير

-5.66

26.49

29563825.29

السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك

-3.57

20.79

16460582.61

الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول

-6.53

2.29

14978087.32

بالم هيلز للتعمير

-5.63

2.68

14515401.8

مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب

-6.48

1.01

6378869.4

مينا للاستثمار السياحي والعقاري

-8.19

2.13

3849350.39

إعمار مصر للتنمية

-4.07

4.01

2717330.6

الشمس للاسكان والتعمير

-3.38

6

1117790.54

التعمير والاستشارات الهندسية

-6.06

12.72

800709.73

الاستثمار العقاري العربي - اليكو

-5.8

0.65

575208.78

المصريين للاسكان والتنمية والتعمير

-5.39

2.28

392065.4

شمال افريقيا للاستثمار العقارى

-9.56

1.23

374853.08

المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية

-5.75

1.64

253039.06

الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة

-7.47

5.7

176844.21

العقارية للبنوك الوطنية للتنمية

-4.95

5.76

161487.71

المتحدة للاسكان والتعمير

-4.51

3.6

151707.36

العالمية للاستثمار والتنمية

0.5

7.99

59354.39

الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي

-3.93

8.56

58187.8

زهراء المعادي للاستثمار والتعمير

-4.06

9.45

57177.02

اراب للتنمية والاستثمار العقاري

-2.56

0.38

46023.96

القاهرة للاسكان والتعمير

0.87

15

37491

المجموعه المصريه العقاريه

-2.09

7.96

30250

وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي

0

12.83

27260.1

العبور للاستثمار العقارى

0

6.96

14107

الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية

0

5.47

7425

العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير

0

14

4177.71

الوطنية للاسكان للنقابات المهنية

0

31.92

3246.49

أغذية
و مشروبات

عبور لاند للصناعات الغذائية

1.2

18.5

3700700

القاهرة للزيوت والصابون

-4.79

9.34

2215037.27

شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب)

3.48

5.94

2126241.87

الزيوت المستخلصة ومنتجاتها

-6.9

1.35

1676324.35

النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية

-9.11

21.56

1222067.73

اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى

-5.07

9.73

913478.88

الدوليه للمحاصيل الزراعيه

-7.17

2.72

729480.66

الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو)

-8.1

9.53

599855.7

المنصورة للدواجن

-5.44

5.21

557219.5

المصرية لصناعة النشا والجلوكوز

-6.69

12.69

413864.96

الاسماعيلية مصر للدواجن

-5.43

2.09

306871.91

مطاحن ومخابز شمال القاهرة

-1.86

28

224640.9

اجواء للصناعات الغذائية - مصر

-3.55

2.72

214158.88

مطاحن مصر العليا

-0.01

139.99

178487.25

الدلتا للسكر

-1.82

15.64

102943.06

الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي

-0.55

1.8

89003.9

الصناعات الغذائية العربية-دومتى

-0.36

10.96

87857.45

المصرية للدواجن

-7.92

1.86

70936.8

مطاحن ومخابز الاسكندرية

-2.4

14.61

38289.1

الشرقية الوطنية للامن الغذائي

0

3.94

28622.8

القاهرة للدواجن

0

6.71

15301.99

مطاحن مصر الوسطي

0

43.05

13865

مصر للزيوت و الصابون

0

27.21

10600

مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة

0

22.78

10500

مطاحن وسط وغرب الدلتا

0

169.24

8649.6

بنوك

البنك التجاري الدولي  (مصر)

-2.07

82.86

28772157.51

بنك التعمير والاسكان

-0.63

49.15

4466564.7

البنك المصري لتنمية الصادرات

-3

9.71

1034255.15

بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية

-1.43

15.81

816324.74

بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار

0

1.07

681214.32

بنك البركة مصر

-0.13

15.59

349946.97

البنك المصري الخليجي

1.25

0.81

327985.951

بنك قناة السويس

-3.21

8.45

271193.14

بنك قطر الوطني الاهلي

-1.96

45.1

55519.66

مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر

-2.57

15.92

39515.6

بنك كريدي اجريكول مصر

0

44.58

27819

بنك الكويت الوطنى - مصر

0

42.97

25520.85

تكنولوجيا

راية القابضة للأستثمارات المالية

-4.44

8.82

680522.93

قناة السويس لتوطين التكنولوجيا

-9.38

10.44

41751.98

المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات)

0.4

7.59

38449.474

المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات

0

0.39

24000

Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات

0

10.85

21700

خدمات مالية
( باستثناء البنوك )

القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية

-6.04

3.11

62800328.45

المجموعه الماليه هيرمس القابضه

-8.56

15.59

35322267.4

العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى

-7.37

0.88

14638514.93

(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب

-9.09

0.2

11214149.21

القابضة المصرية الكويتية

-0.82

1.21

9680203.899

بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية

-5.16

6.06

8187424.53

النعيم القابضة للاستثمارات

-6.82

0.41

3630256.438

سى اى كابيتال القابضه

-3.16

7.98

1483035.37

الاهلي للتنمية والاستثمار

-3.57

8.65

614739.75

بلتون المالية القابضة

-3.98

9.66

540448.12

حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1

-8.99

0.81

523075.33

العرفة للاستثمارات والاستشارات

0

0.18

479524.462

المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية

-6.94

3.22

262050.7

A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس

0

5.2

206655.6

بى انفستمنتس القابضه

-0.79

10.02

141793.57

EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية

-2.74

0.71

120796.84

الملتقي العربي للاستثمارات

-2.51

17.08

94346.15

السعودية المصرية للاستثمار والتمويل

-6.64

44

78100

وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى

-7.85

6.93

64393.57

جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية

-7.82

4.6

39948

القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية

0

3.65

12102.76

برايم القابضة للاستثمارات المالية

0

3.35

10150.01

شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة

0

2.05

5249.52

خدمات و منتجات
صناعية و سيارات

السويدى اليكتريك

-4.45

177.74

29216395.23

الكابلات الكهربائية المصرية

-5.17

1.1

10247101.71

الخدمات الملاحية والبترولية  - ماريديف

-2.13

0.46

6152111.752

العربية المتحدة للشحن والتفريغ

-7.34

1.01

1839362.8

الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

-2.44

16.02

1683095.61

جى بى اوتو

-3.77

5.36

1217619.6

القناة للتوكيلات الملاحية

-6.99

9.84

1067347.96

الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون

-4.49

8.51

838381.65

المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس)

-5.87

7.37

437011.37

الاهرام للطباعة و التغليف

-5.36

10.59

367436.1

الشروق الحديثة للطباعة و التغليف

-9.87

24.84

206900.94

يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك

-8

2.3

92830.7

الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2

-4.79

1.39

30635.6

الصخور العربية للصناعات البلاستيكية

0

0.24

21995.96

رعاية صحية
و ادوية

ابن سينا فارما

-5.7

9.27

834295.63

شركة مستشفي كليوباترا

-3.07

3.47

697006.41

العبوات الطبية

-1.05

0.94

337805.83

القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية

-3.57

44.24

278730

مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية

-0.01

89

157537.7

الدولية للصناعات الطبية ايكمي

-3.03

0.64

73902.24

الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية

0.19

21.05

52625

الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية

-0.63

134.4

50129.75

ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية

0

10.69

23876.92

مستشفى النزهه الدولي

0

72.3

22477.84

العربية للادوية والصناعات الكيماوية

0

27.43

19682

المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو

0

114.5

19607

سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية

0

3.16

12130

سياحة
و ترفيه

المصرية للمنتجعات السياحية

-6.56

1.71

9927998.86

الوادى للإستثمار السياحى

-4.47

7.48

3118842.68

اوراسكوم للتنمية مصر

-5.44

5.56

2295433.23

جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى

-2.77

6.66

2268969.19

رمكو لانشاء القرى السياحيه

-9.24

3.93

1030027.68

بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا

-7.41

25

399250

رواد السياحة - رواد

-9.37

9

300644.79

جينيال تورز

1.55

1.97

225480.74

مرسى مرسى علم للتنمية السياحية

-6.25

0.9

64599.53

شارم دريمز للاستثمار السياحى

-5.02

4.35

52148.8

المصرية للمشروعات السياحية العالمية

0

2.84

4483.5

عبر المحيطات للسياحه

0

0.07

60.179

غاز وبترول

الاسكندرية للزيوت المعدنية

0

10.92

23658098.83

مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية

-4.65

0.82

118348

كيماويات

ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية

-5.03

31.55

6476678.11

الصناعات الكيماوية المصرية - كيما

-5.01

5.31

3075772.14

المالية و الصناعية المصرية

-4.51

9.95

1538027.37

سيدى كرير للبتروكيماويات

-5.04

23.38

1475867.26

مصر لصناعة الكيماويات

-0.8

13.59

383308.59

مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو

-3.43

87.79

130197.33

الدولية للأسمدة والكيماويات

1.83

1.11

120805.61

كفر الزيات للمبيدات والكيماويات

-3.62

30.86

105178.3

سماد مصر (ايجيفرت)

-8.39

3.93

35920.61

مرافق

غاز مصر

-1.83

69.69

357015.67

منتجات منزلية
و شخصية

الشرقية - ايسترن كومباني

-6.11

90.03

6625321.73

النساجون الشرقيون للسجاد

-4.07

9.43

4486502.22

العربية لحليج الأقطان

-4.41

2.17

4091802.35

النصر للملابس والمنسوجات - كابو

-4.65

1.64

2639354.83

العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب

-6.79

2.06

634085.81

العامة لمنتجات الخزف والصيني

-5.12

3.71

497154.66

الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)

0

1.98

11096

جولدن تكس للاصواف

0

6.22

4200

موارد
أساسية

مصر للالومنيوم

-3.06

37.01

9739735.74

الحديد والصلب المصرية

-8.09

5.34

6518510.8

حديد عز

-2.88

24.3

3304626.95

العامة لصناعة الورق - راكتا

-8.46

9.2

1096493.83

اسيك للتعدين    -  اسكوم

-7.14

7.93

460996.63

مصر الوطنية للصلب - عتاقة

-3.07

22.71

297169.8

العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية

0

1051.12

48455.71

الالومنيوم العربية

0

21.86

14710.7

موزعون
و تجارة تجزئة

العامة للصوامع والتخزين

-8.57

39.9

476590.15

بى اى جى للتجارة والاستثمار

2.6

0.79

200091.14

أم بي للهندسةM.B

-3.51

0.55

37871

المصرية لنظم التعليم الحديثة

-3.88

1.24

36433.5

مصر للاسواق الحرة

0

6.49

16199

القاهرة للخدمات التعليمية

0

9

4483.55

ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية

0

7.72

3980.19

الإجمالي

192

 

 

 

 

 

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