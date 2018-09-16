أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد

شروق وليد



أسعار الأسهم في البورصة المصرية بجلسة اليوم الأحد والتي شهدت هبوط المؤشر الرئيسي EGX30 بنسبة 3.6%



إسم القطاع إسم الورقة المالية نسبة

التغير سعر

الإقفال قيمة

التداول اتصالات جلوبال تيلكوم القابضة -3.46 3.63 44741052.44 اوراسكوم للاستثمار القابضه -5.88 0.64 37577900.1 المصرية للاتصالات -2.4 12.58 8717195 اعلام المصريه لمدينة الانتاج الاعلامى -7.3 5.08 550907.4 التشييد

و مواد البناء الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري SCCD -4 0.72 7687248.64 العربية للاسمنت -5.66 5.17 2869139.33 جنوب الوادى للاسمنت -5 3.04 2624230.28 الجيزةالعامة للمقاولات والاستثمارالعقارى -5.88 1.12 1730191.81 اسمنت بورتلاند طرة المصرية -4.79 16.5 1174439.24 المصرية لتطوير صناعة البناء (ليفت سلاب مصر ) -5.18 6.77 977038.02 مصر للاسمنت - قنا -2.97 16.96 628943.79 العربية للخزف - سيراميكا ريماس -4.39 1.96 556606.27 العز للسيراميك و البورسلين - الجوهره -4.7 11.36 550337.93 البويات والصناعات الكيماوية - باكين -2.59 32.7 301282.84 مصر بنى سويف للاسمنت -4.33 23 187261.23 اكرومصر للشدات والسقلات المعدنية 1.25 28.35 95214 العربية للمحابس -5.8 1.3 76419.5 شركة النصر للأعمال المدنية -0.05 20.47 60338.4 (لحديثة للمواد العازلة-مودرن (بيتومود -6.12 0.92 57067.16 روبكس العالميه لتصنيع البلاستيك والاكريلك -2.74 6.74 52607.82 السويس للاسمنت -4.41 18.63 31557.78 الاسكندرية لاسمنت بورتلاند 0 5.99 14315.43 ليسيكو مصر 0 4.77 4384.15 الفنار للمقاولات العمومية والإنشاءات والتجارة والاستيراد 0 1.23 18.45 العقارات مجموعة طلعت مصطفى القابضة -4.05 10.67 38290752.04 مدينة نصر للاسكان والتعمير -8.42 7.5 34328486.07 مصر الجديدة للاسكان والتعمير -5.66 26.49 29563825.29 السادس من اكتوبر للتنميه والاستثمار- سوديك -3.57 20.79 16460582.61 الشركة العربية لادارة وتطوير الاصول -6.53 2.29 14978087.32 بالم هيلز للتعمير -5.63 2.68 14515401.8 مجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب -6.48 1.01 6378869.4 مينا للاستثمار السياحي والعقاري -8.19 2.13 3849350.39 إعمار مصر للتنمية -4.07 4.01 2717330.6 الشمس للاسكان والتعمير -3.38 6 1117790.54 التعمير والاستشارات الهندسية -6.06 12.72 800709.73 الاستثمار العقاري العربي - اليكو -5.8 0.65 575208.78 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير -5.39 2.28 392065.4 شمال افريقيا للاستثمار العقارى -9.56 1.23 374853.08 المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية -5.75 1.64 253039.06 الاسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة -7.47 5.7 176844.21 العقارية للبنوك الوطنية للتنمية -4.95 5.76 161487.71 المتحدة للاسكان والتعمير -4.51 3.6 151707.36 العالمية للاستثمار والتنمية 0.5 7.99 59354.39 الخليجية الكندية للاستثمار العقاري العربي -3.93 8.56 58187.8 زهراء المعادي للاستثمار والتعمير -4.06 9.45 57177.02 اراب للتنمية والاستثمار العقاري -2.56 0.38 46023.96 القاهرة للاسكان والتعمير 0.87 15 37491 المجموعه المصريه العقاريه -2.09 7.96 30250 وادي كوم امبو لاستصلاح الاراضي 0 12.83 27260.1 العبور للاستثمار العقارى 0 6.96 14107 الغربية الاسلامية للتنمية العمرانية 0 5.47 7425 العامة لاستصلاح الاراضي و التنمية و التعمير 0 14 4177.71 الوطنية للاسكان للنقابات المهنية 0 31.92 3246.49 أغذية

و مشروبات عبور لاند للصناعات الغذائية 1.2 18.5 3700700 القاهرة للزيوت والصابون -4.79 9.34 2215037.27 شمال الصعيد للتنمية والانتاج الزراعى (نيوداب) 3.48 5.94 2126241.87 الزيوت المستخلصة ومنتجاتها -6.9 1.35 1676324.35 النصر لتصنيع الحاصلات الزراعية -9.11 21.56 1222067.73 اطلس لاستصلاح الاراضى والتصنيع الزراعى -5.07 9.73 913478.88 الدوليه للمحاصيل الزراعيه -7.17 2.72 729480.66 الاسماعيلية الوطنية للصناعات الغذائية (فوديكو) -8.1 9.53 599855.7 المنصورة للدواجن -5.44 5.21 557219.5 المصرية لصناعة النشا والجلوكوز -6.69 12.69 413864.96 الاسماعيلية مصر للدواجن -5.43 2.09 306871.91 مطاحن ومخابز شمال القاهرة -1.86 28 224640.9 اجواء للصناعات الغذائية - مصر -3.55 2.72 214158.88 مطاحن مصر العليا -0.01 139.99 178487.25 الدلتا للسكر -1.82 15.64 102943.06 الاخوة المتضامنين للإستثمار العقاري والأمن الغذائي -0.55 1.8 89003.9 الصناعات الغذائية العربية-دومتى -0.36 10.96 87857.45 المصرية للدواجن -7.92 1.86 70936.8 مطاحن ومخابز الاسكندرية -2.4 14.61 38289.1 الشرقية الوطنية للامن الغذائي 0 3.94 28622.8 القاهرة للدواجن 0 6.71 15301.99 مطاحن مصر الوسطي 0 43.05 13865 مصر للزيوت و الصابون 0 27.21 10600 مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 0 22.78 10500 مطاحن وسط وغرب الدلتا 0 169.24 8649.6 بنوك البنك التجاري الدولي (مصر) -2.07 82.86 28772157.51 بنك التعمير والاسكان -0.63 49.15 4466564.7 البنك المصري لتنمية الصادرات -3 9.71 1034255.15 بنك فيصل الاسلامي المصرية بالجنية -1.43 15.81 816324.74 بنك فيصل الاسلامي المصري - بالدولار 0 1.07 681214.32 بنك البركة مصر -0.13 15.59 349946.97 البنك المصري الخليجي 1.25 0.81 327985.951 بنك قناة السويس -3.21 8.45 271193.14 بنك قطر الوطني الاهلي -1.96 45.1 55519.66 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر -2.57 15.92 39515.6 بنك كريدي اجريكول مصر 0 44.58 27819 بنك الكويت الوطنى - مصر 0 42.97 25520.85 تكنولوجيا راية القابضة للأستثمارات المالية -4.44 8.82 680522.93 قناة السويس لتوطين التكنولوجيا -9.38 10.44 41751.98 المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) 0.4 7.59 38449.474 المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات 0 0.39 24000 Raya Contact Centerراية لخدمات مراكز الاتصالات 0 10.85 21700 خدمات مالية

( باستثناء البنوك ) القلعة للاستشارات الماليه - اسهم عادية -6.04 3.11 62800328.45 المجموعه الماليه هيرمس القابضه -8.56 15.59 35322267.4 العربية للاستثمارات والتنمية القابضه للاستثمارات مالية-نقدى -7.37 0.88 14638514.93 (مجموعة عامر القابضة (عامر جروب -9.09 0.2 11214149.21 القابضة المصرية الكويتية -0.82 1.21 9680203.899 بايونيرز القابضة للأستثمارات المالية -5.16 6.06 8187424.53 النعيم القابضة للاستثمارات -6.82 0.41 3630256.438 سى اى كابيتال القابضه -3.16 7.98 1483035.37 الاهلي للتنمية والاستثمار -3.57 8.65 614739.75 بلتون المالية القابضة -3.98 9.66 540448.12 حق الاكتتاب لشركة بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية -1 -8.99 0.81 523075.33 العرفة للاستثمارات والاستشارات 0 0.18 479524.462 المصريين في الخارج للاستثمار والتنمية -6.94 3.22 262050.7 A.T.LEASEالتوفيق للتأجير التمويلي -أية.تي.ليس 0 5.2 206655.6 بى انفستمنتس القابضه -0.79 10.02 141793.57 EAC المصرية العربية (ثمار) لتداول الاوراق المالية -2.74 0.71 120796.84 الملتقي العربي للاستثمارات -2.51 17.08 94346.15 السعودية المصرية للاستثمار والتمويل -6.64 44 78100 وثائق شركة صندوق استثمار المصريين للاستثمار العقارى -7.85 6.93 64393.57 جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية -7.82 4.6 39948 القاهرة الوطنية للاستثمار والاوراق المالية 0 3.65 12102.76 برايم القابضة للاستثمارات المالية 0 3.35 10150.01 شهادات الإيداع المصرية لمجموعة السلام القابضة 0 2.05 5249.52 خدمات و منتجات

صناعية و سيارات السويدى اليكتريك -4.45 177.74 29216395.23 الكابلات الكهربائية المصرية -5.17 1.1 10247101.71 الخدمات الملاحية والبترولية - ماريديف -2.13 0.46 6152111.752 العربية المتحدة للشحن والتفريغ -7.34 1.01 1839362.8 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع -2.44 16.02 1683095.61 جى بى اوتو -3.77 5.36 1217619.6 القناة للتوكيلات الملاحية -6.99 9.84 1067347.96 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون -4.49 8.51 838381.65 المصرية لخدمات النقل (ايجيترانس) -5.87 7.37 437011.37 الاهرام للطباعة و التغليف -5.36 10.59 367436.1 الشروق الحديثة للطباعة و التغليف -9.87 24.84 206900.94 يونيفرسال لصناعة مواد التعبئة و التغليف و الورق - يونيباك -8 2.3 92830.7 الدولية للثلج الجاف - ديفكو 2 -4.79 1.39 30635.6 الصخور العربية للصناعات البلاستيكية 0 0.24 21995.96 رعاية صحية

و ادوية ابن سينا فارما -5.7 9.27 834295.63 شركة مستشفي كليوباترا -3.07 3.47 697006.41 العبوات الطبية -1.05 0.94 337805.83 القاهرة للادوية والصناعات الكيماوية -3.57 44.24 278730 مينا فارم للأدوية و الصناعات الكيماوية -0.01 89 157537.7 الدولية للصناعات الطبية ايكمي -3.03 0.64 73902.24 الاسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد - الاسكندرية 0.19 21.05 52625 الاسكندرية للادوية والصناعات الكيماوية -0.63 134.4 50129.75 ممفيس للادوية والصناعات الكيماوية 0 10.69 23876.92 مستشفى النزهه الدولي 0 72.3 22477.84 العربية للادوية والصناعات الكيماوية 0 27.43 19682 المصرية الدولية للصناعات الدوائية - ايبيكو 0 114.5 19607 سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية 0 3.16 12130 سياحة

و ترفيه المصرية للمنتجعات السياحية -6.56 1.71 9927998.86 الوادى للإستثمار السياحى -4.47 7.48 3118842.68 اوراسكوم للتنمية مصر -5.44 5.56 2295433.23 جولدن كوست السخنة للاستثمار السياحى -2.77 6.66 2268969.19 رمكو لانشاء القرى السياحيه -9.24 3.93 1030027.68 بيراميزا للفنادق والقرى السياحية - بيراميزا -7.41 25 399250 رواد السياحة - رواد -9.37 9 300644.79 جينيال تورز 1.55 1.97 225480.74 مرسى مرسى علم للتنمية السياحية -6.25 0.9 64599.53 شارم دريمز للاستثمار السياحى -5.02 4.35 52148.8 المصرية للمشروعات السياحية العالمية 0 2.84 4483.5 عبر المحيطات للسياحه 0 0.07 60.179 غاز وبترول الاسكندرية للزيوت المعدنية 0 10.92 23658098.83 مجموعة جى . أم . سى للاستثمارات الصناعية و التجارية المالية -4.65 0.82 118348 كيماويات ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية -5.03 31.55 6476678.11 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما -5.01 5.31 3075772.14 المالية و الصناعية المصرية -4.51 9.95 1538027.37 سيدى كرير للبتروكيماويات -5.04 23.38 1475867.26 مصر لصناعة الكيماويات -0.8 13.59 383308.59 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو -3.43 87.79 130197.33 الدولية للأسمدة والكيماويات 1.83 1.11 120805.61 كفر الزيات للمبيدات والكيماويات -3.62 30.86 105178.3 سماد مصر (ايجيفرت) -8.39 3.93 35920.61 مرافق غاز مصر -1.83 69.69 357015.67 منتجات منزلية

و شخصية الشرقية - ايسترن كومباني -6.11 90.03 6625321.73 النساجون الشرقيون للسجاد -4.07 9.43 4486502.22 العربية لحليج الأقطان -4.41 2.17 4091802.35 النصر للملابس والمنسوجات - كابو -4.65 1.64 2639354.83 العربيه وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب -6.79 2.06 634085.81 العامة لمنتجات الخزف والصيني -5.12 3.71 497154.66 الاسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس) 0 1.98 11096 جولدن تكس للاصواف 0 6.22 4200 موارد

أساسية مصر للالومنيوم -3.06 37.01 9739735.74 الحديد والصلب المصرية -8.09 5.34 6518510.8 حديد عز -2.88 24.3 3304626.95 العامة لصناعة الورق - راكتا -8.46 9.2 1096493.83 اسيك للتعدين - اسكوم -7.14 7.93 460996.63 مصر الوطنية للصلب - عتاقة -3.07 22.71 297169.8 العز الدخيلة للصلب - الاسكندرية 0 1051.12 48455.71 الالومنيوم العربية 0 21.86 14710.7 موزعون

و تجارة تجزئة العامة للصوامع والتخزين -8.57 39.9 476590.15 بى اى جى للتجارة والاستثمار 2.6 0.79 200091.14 أم بي للهندسةM.B -3.51 0.55 37871 المصرية لنظم التعليم الحديثة -3.88 1.24 36433.5 مصر للاسواق الحرة 0 6.49 16199 القاهرة للخدمات التعليمية 0 9 4483.55 ام.ام جروب للصناعة والتجارة العالمية 0 7.72 3980.19 الإجمالي 192