البنوك المحليه

كتب- سيد بدر:



رغم انخفاضها بنهاية يونيو الماضي على أساس سنوي بنحو 14.5% لتسجل 28.122 مليار جنيه فإن أرباح أكبر 5 بنوك تستحوذ على 61.3% من إجمالي أرباح القطاع.



وحققت بنوك القطاع المصرفي صافي ربح بقيمة 45.84 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 47.4 مليار بنهاية يونيو السابق عليه بانخفاض 3.35%.



وسجل المركز المالي الإجمالي لأكبر 5 بنوك بالقطاع المصرفي 3.249 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مستحوذًا على 63.4% من إجمالي المركز المالي للبنوك الذي سجل 5.08 تريلون جنيه.



واستحوذت البنوك الخمسة الكبار على نحو 61% من القروض و63% من الودائع بقيمة 993.9 و2224.4 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي.



وسجلت استثمارات البنوك الخمسة الكبار في الأوراق المالية وأذون الخزانة نحو 1.098 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بينما بلغت أرصدتها في الخارج نحو 165.4 مليار.



وعلى مستوى رأس المال، بلغ نحو 79.466 مليار جنيه بنهاية يونيو، والاحتياطيات سجلت نحو 135.8 مليار جنيه، كما سجلت المخصصات نحو 53.6 مليار جنيه.