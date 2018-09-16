EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
لايف
انطلاق الحملة الشاملة لاكتشاف فيروس سي أول أكتوبر
الأحد 16 سبتمبر 2018 04:26 م
وزيرة الصحة في بورسعيد
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
السيسى يتابع خطط تصنيع مشتقات الدم والقضاء على فيروس سى
الصحة: 130 مليون دولار من البنك الدولى للقضاء على "فيروس سي"
اجتماع رئاسي لمتابعة 12 ألف عملية طبية منتظرة و45 مليون مصاب فيروس "سي"
رئيس الوزاء: تكثيف الجهود للقضاء على فيروس سي نهائيًّا
وزيرة الصحة في بورسعيد
أمانى العزازي
قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة أعمال التجهيز لتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل بالمحافظة.
وبدأت الزيارة بالوحدة الصحية 2 بمدينة بورفواد ومستشفي بورفؤاد العام.
ووجهت الوزيرة بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال الإنشائية المقررة.
كما تفقدت الوزيرة أعمال تطوير مستشفي بورسعيد العام والتضامن والنساء والولادة والنصر والمجمع الإداري للتامين الصحي
أكدت الوزيرة بأن أعمال التطوير للمستشفيات وبناء الوحدات الصحية الجديدة تسير وفقا للبرنامج المخطط لها وان منظومة التامين الصحي الشامل بدأت عمليا بتنفيذ توجيهات الرئيس بإنهاء قوائم الانتظار لأصحاب الحالات التي تحتاج عمليات جراحية وكذلك حملة مواجهة فيرس سي والتي ستشهد تطور نوعي مع اول أكتوبر القادم بتوسيع الحملة لتشمل كل مواطني مصر بلا استثناء في عمليات متابعة لاكتشاف المرض وعلاج الحالات المصابة للقضاء علية نهائيا في مصر
وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير المستشفيات والوحدات الصحية ببورسعيد تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، خلال تفقد مستشفي بورفؤاد.
وحددت 30 أكتوبر موعدا نهائيا للانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات بوحدة صحة بور فؤاد 2. ومستشفي بورفؤاد العام، مؤكدة أن التجهيزات يجب أن تكون وفقا المعايير الجودة العالمية.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا