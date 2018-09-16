انطلاق الحملة الشاملة لاكتشاف فيروس سي أول أكتوبر

وزيرة الصحة في بورسعيد

أمانى العزازي



قامت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بتفقد عدد من المستشفيات والوحدات الصحية لمتابعة أعمال التجهيز لتطبيق منظومة التامين الصحي الشامل بالمحافظة.



وبدأت الزيارة بالوحدة الصحية 2 بمدينة بورفواد ومستشفي بورفؤاد العام.



ووجهت الوزيرة بالالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من الأعمال الإنشائية المقررة.



كما تفقدت الوزيرة أعمال تطوير مستشفي بورسعيد العام والتضامن والنساء والولادة والنصر والمجمع الإداري للتامين الصحي



أكدت الوزيرة بأن أعمال التطوير للمستشفيات وبناء الوحدات الصحية الجديدة تسير وفقا للبرنامج المخطط لها وان منظومة التامين الصحي الشامل بدأت عمليا بتنفيذ توجيهات الرئيس بإنهاء قوائم الانتظار لأصحاب الحالات التي تحتاج عمليات جراحية وكذلك حملة مواجهة فيرس سي والتي ستشهد تطور نوعي مع اول أكتوبر القادم بتوسيع الحملة لتشمل كل مواطني مصر بلا استثناء في عمليات متابعة لاكتشاف المرض وعلاج الحالات المصابة للقضاء علية نهائيا في مصر



وفي السياق ذاته، شددت الدكتورة هالة زايد وزير الصحة والسكان على الإسراع بمعدلات تنفيذ مشروع تطوير المستشفيات والوحدات الصحية ببورسعيد تمهيدا لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل، خلال تفقد مستشفي بورفؤاد.



وحددت 30 أكتوبر موعدا نهائيا للانتهاء من الأعمال الإنشائية والتجهيزات بوحدة صحة بور فؤاد 2. ومستشفي بورفؤاد العام، مؤكدة أن التجهيزات يجب أن تكون وفقا المعايير الجودة العالمية.



