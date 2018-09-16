بدء موسم توريد الأرز للحكومة و500 ألف طن حصيلة متوقعة

الأرز ناضج

محمد مجدي والصاوي أحمد



بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية استلام الأرز الشعر من المزارعين، أمس السبت ولمدة شهرين بسعر 4400 جنيه لطن الأرز رفيع الحبة وبدرجة نظافة 94%، و4600 جنيه لأرز عريض الحبة، كما سيتم شراء الأرز بدرجة نظافة 96% رفيع الحبة بسعر 4450 جنيهًا، وعريض الحبة بـ4650 جنيهًا للطن، فى حين سيتم شراء الأرز درجة نظافة 98% بـ4500 جنيه للأرز رفيع الحبة، وعريض الحبة بـ4700 جنيه للطن، مع إضافة علاوة جفاف بقيمة 50 جنيهًا لطن الأرز الشعير بنسبة رطوبة 12% فأقل.



وسيتم إسناد الأرز الشعير لشركات المضارب لتحويله إلى أرز أبيض لطرحه على بطاقات التموين، وكذلك فى منافذ المجمعات الاستهلاكية وتوفيره أولاً بأول للموطنين بجانب توفير كافة السلع الأساسية طوال الوقت، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بتوفير السلع وكذلك تأمين احتياجات البلاد لعدة أشهر.



وتوقع حسين عبد الرحمن نقيب الفلاحين أن تقل نسبة إقبال المزارعين علي توريد الأرز لصالح هيئة السلع التموينية نظرا لأنخفاض السعر الذي تتسلم به من الفلاحين مقارنة بسعر السوق الذي يشتري به التجار .



وأشار "عبد الرحمن " أن الكميات التي من المتوقع أن تتسلمها "التموين " من المزارعين لن تتجاوز 500 ألف طن في الوقت الذي تستهدف الوزارة مليون طن علي الأقل مشيرا إلي وصول سعر الطن عريض الحبه "شعير " لـ5300جنيه في مقابل سعر إستلامه من الحكومة "تسليم مضارب " لـ4700جنيه .



وأوضح أن سعري الأرز الشعير الحر والرسمي متفاوتين أيضا حيث يسجل الأول 4600 جنيه للأرز "رفيع الحبة " مقابل 4400 جنيه سعر استلام وزارة التموين.



وأشار إلى أن المستهلك يميل إلي زيادة معدلات إستهلاك الأرز كبديل للخبز وخاصة في ظل تراجع المساحة الحالية تجعل من السهل علي المزارع التصرف في محصوله بالبيع خاصة في المناطق القريبة منه وكما يتم الأستعانة بجزء من المصحول كغذاء للأسرة طوال العام.



من جهته، قال الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ"المال"، إن الأسعار التي تم الإعلان عنها مناسبة للمزارعين، بالإضافة إلي أنه تم الإتفاق عليها مع وزارة الزراعة، كما أن توريد الأرز للحكومة، هو إختياري من قبل الفلاحيين، وليس هناك إجبار في عمليات التوريدات.



وأوضح متحدث وزارة التموين، أن الوقت مازال باكراً للوقوف على حجم الكميات المتوقع إستلامها من مزارعي الأرز، وإذا كانت تلك الكميات التي سيتم توريدها مناسبة أم سيتم اللجوء للإستيراد.