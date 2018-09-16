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بورسعيد تستضيف المؤتمر الدولى الرابع للتمريض أكتوبر المقبل
الأحد 16 سبتمبر 2018 04:05 م
مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
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مؤتمر صحفي للدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي
أمانى العزازي
تنظم محافظة بورسعيد المؤتمر الدولى الرابع للتمريض، والمقرر انعقاده ١٨ أكتوبر المقبل، وعنوانه "الاستمرارية فى التميز .. مستقبل التمريض"، وذلك بالتعاون مع جامعة نيوميكسيكو بأمريكا والمجمع العلمى العالمى النيو تروسوفكى بالعراق.
يقام المؤتمر تحت رعاية د.خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالى ود. شمس الدين شاهين رئيس جامعة بورسعيد، ود. أيمن إبراهيم نائب رئيس الجامعة، وتنظمه كلية التمريض جامعة بورسعيد برئاسة د.أمل خليل عميد كلية التمريض ورئيس المؤتمر ود.أمل صبحى وكيل الكلية للدراسات العليا ومقرر المؤتمر.
وأوضحت د.أمل صبحى، مقرر المؤتمر، أن المؤتمر يهدف إلى تحسين الجودة فى التمريض وتطبيق الممارسة المبنية على الأدلة كما يسهم فى التعرف على الاتجاهات الحديثة فى مجال التمريض وتحديد المعوقات التى تواجه المهنة.
ويهدف المؤتمر إلى تطبيق نظم المعلومات النيو تروسوفكى والبحث العلمى فى مجال التمريض، إضافة إلى اقتراح نهج جديد فى معلوماتية التمريض.
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