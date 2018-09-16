البورصة

خالد بدر الدين



تكبدت البورصة خلال تعاملات -اليوم الأحد- خسائر حادة مع هبوط المؤشر الرئيسي 3.6% ليصل إلى 14816 نقطة، مسجلًا أدنى مستوى منذ فبراير الماضي، وسط شح في السيولة مع تأثر نفسية المتعاملين سلبًا بعدد من التطورات.



وذكرت وكالة "رويترز"، أن السوق خسرت 22 مليار جنيه من قيمتها السوقية في معاملات اليوم قبل أسابيع من بدء الحكومة المصرية خطتها لطرح حصص من شركات حكومية في سوق المال.



وهبطت أسعار أسهم شركة القلعة، ومجموعة طلعت مصطفى، وشركة جلوبال تليكوم، وبالم هيلز، وهيرميس 8 %، وشركة بايونيرز 7%.



ورأت رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، في تصريحاتها لوكالة "رويترز"، أن جلسة اليوم هي الأسوأ من حيث خسائر السوق منذ تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، وأرجعت أسباب الهبوط الحاد إلى ما يحدث في الأسواق الناشئة وخروج الأجانب منها.



وتساءلت السويفي: "هل هناك سيولة بالسوق تستوعب الطروحات المتوقعة سواء الحكومية أو الخاصة؟ قد نرى تأجيلًا لبعض الطروحات لحين تحسن السيولة والحالة النفسية للمتعاملين".



وقالت إن هناك أخبار مصادرة أموال ومؤسسات رجال الأعمال من الإخوان المسلمين ثم القبض على علاء وجمال مبارك بجانب الدولار وقيمة الجنيه المصري.. كل تلك الأخبار أثرت بالسلب على نفسية المتعاملين.



وأضاف إبراهيم النمر، من نعيم للوساطة في الأوراق المالية: "هناك حالة من الذعر في السوق وسط شح بالسيولة... المؤشر الرئيسي كسر مستويات الدعم الرئيسية ويتجه نحو مستوى 14500 نقطة ثم 14200 نقطة".



وتابع: ”أي محاولات للصعود دون وفرة في السيولة سيكون مصيرها الفشل... ما يحدث في السوق لن يكون بيئة جيدة للطروحات المتوقعة الشهر المقبل“.



وصادرت مصر الأسبوع الماضي، أموال وممتلكات عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، التي تعتبرها الحكومة المصرية منذ أواخر 2013 جماعة إرهابية.



كان وزير المالية، قال في وقت سابق هذا الشهر، إن الحكومة تسعى لبدء برنامج الطروحات خلال أكتوبر لجمع 25 مليار جنيه من بيع حصص في أربع أو خمس شركات بالبورصة.



وتعكف الحكومة على برنامج لبيع أسهم عشرات الشركات المملوكة لها على مدى السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة في قطاعات مثل البترول والخدمات والكيماويات والشحن والخدمات البحرية والعقارات للمساعدة في دعم المالية العامة للدولة.