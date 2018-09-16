سفر 110 آلاف عامل موسمي للخليج عبر موانئ البحر الأحمر

مواني البحر الأحمر

نادية سلام



أعلنت موانئ البحر الأحمر انتهاء موسم وصول و سفر العمالة الموسمية بدول الخليج عبر موانيها ( سفاجا ، الغردقة ، نويبع ) من خلال استقبال 110 آلاف راكب و كذلك مغادرتهم للبلاد بعد انتهاء الإجازات و مواسم الأعياد من خلال رحلات مكوكية و تعتبر الهيئة الناقل الرئيسى للعمالة المصرية بدول الخليج.



وشهد ميناء سفاجا مغادرة 50 ألف راكب على متن ثلاث عبارات و هى (أمانة ، القاهرة ، الرياض ) بينما شهد ميناء الغردقة مغادرة 25 الف راكب على متن العبارة القاهرة ، و شهد ميناء نويبع مغادرة 35 الف راكب على متن العبارتين و هى ( ايلة ، سينا ) .



وشدد اللواء مهندس هشام أبو سنة رئيس الهيئة على مديرى الموانئ بضرورة المتابعة المستمرة و التنسيق مع أعضاء المجتمع المينائى لسرعة إنهاء إجراءات الوصول عبر موانئ الهيئة والتأكيد على إدارات الجمارك والشرطة والمرور والجوازات لزيادة أعداد العاملين بهم لسرعة إنهاء الإجراءات وتقليل الزمن و التيسير على الركاب و التنسيق مع محافظتى البحر الأحمر وجنوب سيناء لحل أى مشاكل فى حينه.



كما قامت التوكيلات الملاحية بتوفير اتوبيسات لنقل الركاب من رصيف الميناء الى الصالات او العكس فى رحلات سريعة و منتظمة و تجهيز عدد مناسب من الجرارات لنقل الامتعة العشوائية للركاب بالاضافة لتواجد ممثلين للوكلاء السياحيين و الملاحيين لحل اى مشكلة مع ادارة الميناء فى حينه و فتح مركز عمليات بكل ميناء بالتنسيق مع مركز العمليات الرئيسى للمتابعة و تلقى الشكاوى و اعداد تقرير يومى للعرض على رئاسة الهيئة .



و كذا توفير أعداد كافية من عربات نقل الامتعة ( 3/4 نقل ) وعربات يد لنقل الامتعة خارج و داخل الصالة بمواصفات خاصة تكون خفيفة الوزن و متينة لحمل الاوزان الثقيلة و مزودة بعجلات لا تؤثر على التصميم الانشائى للصالات و متابعة ادارة الميناء بصرامة لعدم استغلال الحمالين للركاب و عدم تحصيل مبالغ اضافية من الراكب بخلاف الكارتات المحددة بالتعاقد مع التزام الحمالين بتعليق التصريح المدرج به بيانات الحمال و صورته .



و تم التنسيق مع شركات اتوبيسات شرق و غرب و جنوب الدلتا العاملة بالموانى بتوفير باصات لسرعة نقل الركاب للمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية و كذلك التنسيق مع شرطة المرور بمحافظتى البحر الاحمر و جنوب سيناء لتوفير أماكن لباصات القطاع الخاص لعدم تكدسهم امام ابواب الموانى .