الرقابة المالية تعتمد مقترحي البورصة لتطوير التداول

الرقابة المالية - اللوجو الحديث

المال- خاص



اعتمدت هيئة الرقابة المالية مقترحين لإدارة مجلس إدارة البورصة المصرية اليوم الأحد، وذلك بهدف تطوير أنظمة التداول ورفع كفاءة سوق الأوراق المالية.



ووفقا لبيان صدر اليوم كان المقترح الأول هو تعديل سعر الفتح اليومي لوثائق صندوق المؤشر ليكون صافي قيمة الوثيقة "NAV "، ليعكس سعر فتح الوثيقة اليومي نصيب الوثيقة الواحدة من صافي قيم أصول الصندوق وليس سعر اغلاق الوثيقة نهاية كل جلسة، كآلية لتنشيط التداول والسيولة على وثائق صندوق المؤشر، ومن ثم تعزيز كفاءة والسوق وتنشيط التداول.



وكان المقترح الثاني أن يتم العمل بقوائم الأنشطة المتخصصة اعتباراً من يوم العمل التالي للإعلان عن تلك القوائم مع إعطاء مهلة شهرين عند استبعاد الورقة المالية من القوائم.



ويسري ذلك عن انتقال الورقة المالية فيما بين القوائم بما يتناسب مع نسبة الشراء بالهامش لكل قائمة، وذلك أيضا من شأنه أن يتيح مرونة أكبر في عملية التداول على الأوراق المالية المسموح بالتعامل عليها بنظام الأنشطة المتخصصة.