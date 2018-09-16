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رياضة
المصرى يبحث عن فوز مطمئن على اتحاد العاصمة قبل مواجهة الإياب
الأحد 16 سبتمبر 2018 03:32 م
المصري واتحاد العاصمة
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المصري واتحاد العاصمة
على المصرى:
يبحث الفريق الأول لكرة القدم بالنادى المصرى، عن فوز مطمئن على ضيفه اتحاد العاصمة الجزائرى، فى اللقاء الذي سيقام بينهما فى التاسعة من مساء اليوم الأحد، على ستاد بورسعيد، فى ذهاب دور الثمانية لكأس الاتحاد الأفريقى "الكونفدرالية"، ويدير المباراة طاقم تحكيم من السنغال، يقوده حكم الساحة، ماجيت ندياي، بمساعدة جبريل كامارا، والحاج ماليك سامبا.
ويرغب الجهاز الفنى للفريق البورسعيدى، بقيادة حسام حسن المدير الفنى، وتؤامه إبراهيم حسن مدير الكرة، فى تحقيق فوز مريح، قبل مواجهة الإياب التى ستقام يوم الأحد المقبل، على ملعب 8 مايو، فى مدينة سطيف بالجزائر، نظرا لأن ملعب عمر حمادي، غير مؤهل لاستضافة مباريات وفقا للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.
ويأمل المصري مواصلة مسيرته الناجحة فى البطولة، والتأهل لنصف النهائي، للمرة الثالثة في تاريخه، بعد 1999 و2002، وقال حسام حسن: "حققنا أداء جيدا في المسابقة القارية هذا العام، لكن هناك بعض العيوب التي أعمل على تصحيحها، وبشكل عام أنا سعيد بأداء اللاعبين"، وتابع: "سنواجه فريقا جيدا، يحظى باحترام كبير، لكننا سنبذل قصارى جهدنا لتحقيق الفوز، والوصول إلى نصف النهائي".
فى المقابل، قال الفرنسى تيرى فروجى المدير الفنى لاتحاد العاصمة: "في هذا الدور من المسابقة، دائما ما تكون المباريات صعبة، ونحن سنبذل كل ما بوسعنا، لحسم الأمور لصالحنا في مصر"، مضيفا: "ما دام المصري وصل إلى هذا الدور، فهذا يثبت أنه فريق جيد ومحترم، وأنا على يقين بأن المباراة، ستشهد منافسة ساخنة من الجانبين، لكن أتمنى أن تسير في إطار اللعب النظيف".
وضمن الجولة ذاتها، يلتقى اليوم أيضا، الرجاء البيضاوى المغربي مع كارا برازافيل الكونغولي، ويلعب فيتا كلوب الأنجولي مع نهضة البركان المغربي، ويتقابل رايون سبورت الرواندي مع إنيمبا النيجيري، على أن تقام جولة الإياب يوم 23 من الشهر الجارى.
ويلتقى الفائز من مواجهتى المصرى واتحاد العاصمة، مع المتأهل من الرجاء وكارا برازافيل، وتقام جولة الذهاب للمربع الذهبي في الثالث من أكتوبر، فيما تقام جولة الإياب في 24 الشهر نفسه، على أن يلتقى الفائز من فيتا كلوب ونهضة البركان، مع المتأهل من مواجهة رايون سبورت وإنيمبا.
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