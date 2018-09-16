مبيعات المؤسسات تسجل 25 مليون جنيه في البورصة بجلسة الأحد

البورصة المصرية





أسماء السيد



اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للبيع بجلسة الأحد بإجمالي 25.3 مليون جنيه، في حين سجلت المؤسسات العربية مشتريات بـ36.6 مليون.



وهيمنت المؤسسات على 30% من إجمالي تعاملات اليوم فيما تؤول النسبة المتبقية لصالح الأفراد بـ70%.



وشهدت البورصة اليوم جلسة هابطة بشكل واضح هوي مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.6% ليسجل 14755 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ1.2% عند 733 نقطة، كما تراجع الأوسع نطاقًا 1.8% عند 1864 نقطة، ونظيره متساوي الأوزان 3.7% عند 2357 نقطة.





