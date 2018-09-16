تأجيل دعوى مساهم ضد العربية وبولفارا للنسيج إلى 20 أكتوبر

شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج

رجب عزالدين



قالت شركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، إن الدعوى المرفوعة ضدها من قبل أحد المساهمين تم تأجليها لجلسة 20 أكتوبر للمستندات.



وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، إن الدعوى المقامة من المساهم حسام الدين نجيب عبدالغني والتى كانت مؤجلة لجلسة 15 سبتمبر للاطلاع والمستندات تم تأجليها لجلسة 20 أكتوبر .



وأعلنت الشركة، الأسبوع الماضى، عن تأجيل دعوى أخرى من نفس المساهم إلى جلسة 14 أكتوبر للمستندات.



وتختص تلك الدعوى، بالطعن على قرارات الجمعية العامة المنعقدة في 17 ديسمبر 2016، والمرفوعة من قبل المساهمين حسام الدين نجيب عبدالغني، وابنيه، وزوجته خديجة محمد عيد.



وسجلت الشركة صافى خسارة قدره 17.5 مليون جنيه خلال 2017، مقابل خسائر بلغت 23.7 مليون في 2016.