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بورصة وشركات
رأس المال السوقي يففد 15 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد
الأحد 16 سبتمبر 2018 04:32 م
البورصة المصرية
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فى أسوأ خسائرها منذ التعويم.. البورصة تهوى 3.6%
البورصة المصرية
أسماء السيد
خسر رأس مال البورصة المصرية السوقي حوالي 15 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد .
وشهدت البورصة اليوم جلسة هابطة بشكل واضح هوي مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.6% ليسجل 14755 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 1.2% عند 733 نقطة، كما تراجع الاوسع نطاقًا بـ 1.8% عند 1864 نقطة ونظيره متساوي الأوزان بـ 3.7% عند 2357 نقطة .
وقضت محكمة الجنايات أمس، بضبط عدد من المتهمين فى قضية «التلاعب بالبورصة» بينهم ياسر الملوانى، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى بشركتي جهينة وهيرمس.
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