رأس المال السوقي يففد 15 مليار جنيه في ختام تعاملات الأحد

أسماء السيد



خسر رأس مال البورصة المصرية السوقي حوالي 15 مليار جنيه بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد .



وشهدت البورصة اليوم جلسة هابطة بشكل واضح هوي مؤشرها الرئيسي بنسبة 3.6% ليسجل 14755 نقطة، ومؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بـ 1.2% عند 733 نقطة، كما تراجع الاوسع نطاقًا بـ 1.8% عند 1864 نقطة ونظيره متساوي الأوزان بـ 3.7% عند 2357 نقطة .