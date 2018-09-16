نتنياهو: أخطأنا في تقديرات حرب أكتوبر وتكبدنا خسائر فادحة



عادل عبد الجواد



اعترف رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، فى الجلسة الأسبوعية للحكومة الإسرائيلية صباح اليوم الأحد، بأن بلاده فقدت آلاف الضحايا قبل 45 عاما، بالهزيمة التى تكبدها الجيش الإسرائيلى خلال حرب أكتوبر 1973 بمناسبة مرور 45 عاما عليها.



وقال بنيامين نتنياهو، رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه قبل 45 عاما أخطأت الاستخبارات العسكرية حين فسرت بشكل خاطئ النوايا المصرية والسورية لشن حرب علينا.



وكتب عوفير جندلمان، المتحدث باسم رئيس الوزراء، على صفحته الرسمية على "تويتر"، بالتزامن مع الاحتفال بحلول عيد الغفران اليهودي، أن إسرائيل تفعل كل شيء من أجل تجنب الحرب، وفي الوقت نفسه، لو فُرضت على بلاده الحرب، سيفعل كل شيء من أجل الانتصار فيها، بأقل عدد ممكن من الضحايا.



وأضاف جندلمان على لسان نتنياهو، قائلا: " إن إسرائيل تتحرك، دون هوادة، بغية منع أعدائنا من التزود بأسلحة متطورة. خطوطنا الحمراء أوضح من أي وقت مضى، وإصرارنا على فرضها أقوى من أي وقت مضى.

