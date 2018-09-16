مطار الأقصر الأول إفريقياً في إجراءات السلامة الجوية

مطار الأقصر

دعاء محمود



أعرب الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني عن سعادته بإعلان المجلس العالمي للمطارات ACI عن حصول مطار الأقصر الدولي علي المركز الأول بقارة إفريقيا في تطبيق قواعد السلامة الجوية لعام 2018 .



وأضاف أن هذا التتويج جاء بفضل الجهود المثمرة للعاملين بقطاع الطيران المدني والتي تدل علي القدرات المتميزة لهم خلال الفترة الماضية.



وأشار إلى أن هذا النجاح الكبير يضاف لمنظومة الطيران المدني المصرى ويساهم بشكل كبير في زيادة حجم الاستثمارات بهذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات الواعدة في الاقتصاد المصري.



وقال وزير الطيران إن حصول مطار الأقصر علي المركز الأول علي مستوي المطارات الافريقيه يعد نقطة انطلاقة قوية و مؤشرا علي أن المطارات المصرية تطبق أعلي معايير اجراءات الأمن والسلامة الجوية وفقا للقياسات العالمية .



ومن جانبه أشاد مجلس الـ ACI بهذا الإنجاز الذى حققه مطار الأقصر الدولي بعد منافسه كبيرة بين المطارات الإفريقية وحصوله على المركز الأول في تطبيق قواعد السلامة الجوية على مستوى القارة لعام 2018



وأوضح أنه تم الاختيار بعد عملية تقييم مكثفة وعلي مستوي عالي من الدقة من حيث البنية التحتية وعمليات الحركة الجوية وإجراءات السلامة الجوية.



وأعلن المجلس الدولي للمطارات انه سوف يتم منح الجائزة خلال انعقاد الجمعية العامة للمجلس خلال الفتره من 14 الي 17 أكتوبر القادم بمدينه ابيدجان بكوت ديفوار.



الجدير بالذكر أن جمهورية مصر العربية ستستضيف الإجتماع النصف سنوي لمؤتمر ومعرض المجلس العالمى للمطارات المقرر إنعقاده في شهر مارس 2019 بمدينة الأقصر.