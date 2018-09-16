جاكوار XJ

شريف عيسى :



هبطت مبيعات جاكوار لاند روفر، أكبر مصنع للسيارات ببريطانيا، 2.6% خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الحالى، لتسجل 390 ألفًا، و992 وحدة، مقابل 401 ألف، و429 وحدة تم بيعها خلال نفس الفترة من العام الماضى.



وتراجعت مبيعات جاكوار خلال تلك الفترة 1.9%، لتسجل 116 ألفًا، و849 وحدة، فى حين شهد أداء لاند روفر هبوطًا بنسبة 2.9%، بإجمالى 274 ألفًا، و143 سيارة على مدار المدة الزمنية الممتدة من يناير وحتى نهاية أغسطس.



وقال فيليكس براوتيجام، رئيس قطاع المبيعات التجارية جاكوار لاند روفر، أن تغير التعريفات الجمركية والتوترات التجارية فى الصين تسببت فى تراجع مبيعات العلامة التجارية لكل من جاكوار ولا ندر ورفر، علاوة على المخاوف المتعلقة بالديزل وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى من التداعيات السلبية على قطاع الصناعة.



وتوقع براوتيجام أن تشهد الشهور المتبقية من العام نموًا في أداء موديلات جاكوار لاند روفر مع بدء مبيعات جاكوار I-Pace، وبدء عمليات انتاج جاكوار E-Pace بالصين، بالإضافة إلى نمو الطلب العالمى على رينج روفر فيلار.



وأظهر تقرير صادر عن جاكوار لاند روفر أن مبيعاتها خلال شهر أغسطس من العام الجاري تراجعت 4.9%، لتسجل 36 ألفًا، و629 سيارة.



وأشار التقرير إلى أن مبيعات جاكوار هبطت بـ 7.7%، بإجمالى 11 ألفًا، و802 سيارة، فى حين هوت مبيعات لاند روفر بـ 9.9%، لتسجل 24 ألفًا، و827 وحدة.



وقال التقرير أن السبب وراء هبوط مبيعات جاكوار لاند روفر خلال أغسطس من العام الجارى هو تراجع الطلب الصيني على موديلات وطرازات كلتا العلامتين التجاريتين بنسبة تصل إلى 38.1%، مع استمرار حالة عدم الاستقرار الاقتصادى التى تشهده بكين حاليًا.



وارتفعت مبيعات التجزئة لكلا العلامتين التجاريتين بـ 64.9% فى المملكة المتحدة، أما فى امريكا الشمالية فصعدت بـ 2.5%، كما شهدت مبيعات الأسواق الأوربية نموًا بـ 3.1% خلال أغسطس، وباقى الأسواق العالمية 20.2%.



أما على المستوى المحلى، تمكنت MTI، وكلاء سيارات جاكوار لاند روفر فى مصر، من بيع 80 سيارة خلال النصف الأول من العام الجارى، مقسمة ما بين 21 وحدة جاكوار، و59 سيارة لاند روفر، وفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».



