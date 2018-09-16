مسئول: تنسيق لإدخال أذرع التحصيل التكنولوجى فى شحن كروت رسوم الخدمات

من بينها "بى" و"مصارى" و"سداد" و"أمان"



مها أبوودن



كشف مصدر حكومى عن وجود تنسيق بين شركة إى فاينانس، شركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية الحكومية وبين أذرع التحصيل، شركة تكنولوجيا المؤسسات المالية الحكومية، والمسئولة عن وضع القاعدة التكنولوجية لكل البرامج الحكومية، وأذرع التحصيل الإلكترونى العاملة بمصر ومن أبرزها "بى"، و"مصارى"، و"امان"، و"سداد"، للدخول فى خدمة شحن الكروت المدفوعة مقدما pre paid، والتى سيتم استخدامها بدءا من أول يناير المقبل ، لسداد مستحقات الخدمات إلكترونيا من قبل المواطنين.



وكانت وزارة المالية قد قالت فى بيان لها أمس، إن تحصيل المدفوعات المالية الحكومية إلكترونيًا للمتعاملين مع الجهات الحكومية المختلفة سيكون إلزاميًا بدءا من أول يناير 2019 حيث لن يتم قبول الدفع بالشيكات أو السداد النقدي إلا من خلال إحدى وسائل الدفع والتحصيل الإلكتروني.



وكشفت الوزارة فى البيان أن هذه الاجراءات تأتى إعمالا للقرار الوزارى الذى أصدره وزير المالية بسداد جميع المستحقات المالية الحكومية بما فيها المستحقات الضريبية والجمركية التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بإحدى وسائل الدفع الإلكتروني عبر منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني على أن يتم السداد الإلكترونى لكل المبالغ المالية المستحقة أيا كانت قيمتها إلكترونيا بدءا من اول يناير 2019 ويستثني من ذلك الشيكات التي تم تسليمها للجهات الحكومية المختلفة قبل هذا التاريخ.

