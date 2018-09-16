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بورصة وشركات
قيد أسهم ثروة كابيتال القابضة على قاعدة بيانات البورصة
الأحد 16 سبتمبر 2018 02:37 م
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
رجب عزالدين:
وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية بجسلتها المنعقدة أمس السبت على قيـــد أسهم شركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية برأس مال مصدر قدره 100 مليون جنيه موزع على 625 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 16 قرش للسهم الواحد موزعة على خمسة اصدارات.
ومن المقرر ادراج أسهم الشركة على قاعدة بيانات البورصة اعتبارا من يوم 20 سبتمبر الجارى، أى بعد استكمال فترة نشر طلب القيد البالغة خمسة أيام عمل علما بأن فترة انتهاء الإعلان يوم 19 سبتمبر.
وتلتزم الشركة بموافاة البورصة بكتاب شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزى الذى يفيد احتفاظ المساهمين الرئيسيين بنسبة لا تقل عن 51% من الأسهم المملوكة لهم في رأسمال الشركة حال توافرها، وإذا كان إجمالي الأسهم المحتفظ بها وفقا لذلك نسبته أقل من 25% من أسهم رأسمال الشركة المصدر.
ويتم استكمال نسبة الـ 25% من مساهمات أعضاء مجلس الإدارة ومؤسسي الشركة أو غيرهم وذلك لمدة لا تقل عن سنتين ماليتين من تاريخ الطرح بالبورصة علي أن يتم الاحتفاظ بذات النسبة السابقة في أي زيادة لرأس مال الشركة بذات الفترة، وذلك فيما عدا الأسهم المجانية.
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