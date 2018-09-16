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ثقافة وفنون
أحمد عز وروجينا يغيبان عن تكريم القنوات الفضائية
الأحد 16 سبتمبر 2018 02:28 م
الفنان أحمد عز
أخر الأخبار
الفنان أحمد عز
أحمد حمدي:
غاب النجم أحمد عز مساء أمس، عن تكريمه بمهرجان القنوات الفضائية الذي أقيم بإحدى فنادق القاهرة الشهيرة، وذلك بسبب انشغاله بتصوير فيلمه السينمائي الجديد الممر للمخرج شريف عرفة.
كما تغيبت أيضا النجمة روجينا عن تكريمها بجائزة المهرجان بسبب عدم تواجدها بالقاهرة حاليا.
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