صناع يشتكون: كثرة الإجازات الرسمية للعمال تقلل الإنتاجية

مصنع أخشاب

أحمد اللاهونى



يشتكى بعض الصناع من كثرة الإجازات الرسمية مدفوعة الأجر للعمال والموظفين، مؤكدين أنها تضيف عبء على رجال الأعمال وتقلل من الإنتاجية.



من جهتها، عقدت لجنة الاستثمار باتحاد الصناعات المصرية، اجتماعًا الأسبوع الماضى لبحث الأمر، ودراسة الضرر الواقع الصناع من هذا الأمر.



وقال المهندس حسن مبروك، عضو لجنة الاستثمار، ورئيس شعبة الأجهزة الكهربائية، إن اللجنة تعد مذكرة بها آراء الغرف والشعب المختلفة لرفعها للمهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات، للتفاوض مع وزارة القوى العاملة والهجرة لاتخاذ اللازم.



فى السياق نفسه، أوضح محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أنه ورد إليه شكاوى عدة من أعضاء الغرفة لتضررهم من كثرة الإجازات مدفوعة الأجر للقطاع الخاص، لكنه رأى أن الأمر ليس به أزمة ولن يكون سبب شنيع فى إعاقة الصناعة وتعطيل الإنتاج.



وقال إن الغرفة ستنتظر ما ستصل إليه لجنة الاستثمار مع رئيس الاتحاد وستحترم القرار النهائى المتخذ بين الجهات المعنية، دون الضرر بالعمالة وانتقاص حقوقهم.



ووصل عدد الإجازات الرسمية للعام الميلادي 2018 نحو 14 يومًا وهي إجازات للاحتفال بمناسبات متنوعة ما بين دينية ووطنية، وتمنحها الدولة للعاملين بغرض الترويح عن النفس حتى يتمكنوا من العودة إلى عملهم بنشاط.