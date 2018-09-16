بروتوكول تعاون بين الجود الخيرية وعصفور لتطوير مستشفى يشفين

وزيرة التضامن و سكن كريم

مدحت إسماعيل



شهدت غادة والى، وزيرة التضامن الاجتماعي، صباح اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين مؤسستي عصفور الخيرية ومؤسسة الجود الخيرية؛ حيث وقع عن الطرف الأول عمر خميس عصفور الأمين العام لمؤسسة عصفور الخيرية، وعن الطرف الثاني ممدوح عباس رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجود الخيرية.



يهدف البروتوكول الموقع إلى التعاون في إدارة وتطوير مستشفى "يشفين" الخيري لتصبح واحدة من أكبر المستشفيات المتخصصة في جراحات القلب والحروق، والتي ستقدم خدماتها الصحية المتميزة للمواطنين، مع إمكانية التوسع في الخدمات الصحية للمستشفى كنشاط خيري غير هادف للربح، حيث ستقوم مؤسسة الجود بضخ 80 مليون جنيه للمساعدة على استكمال أعمال بناء المستشفى وتجهيزها لتصبح صالحة للتشغيل، وتقدم مؤسسة عصفور الأرض والمباني الخاصة بالمستشفى.



أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي على الدور المهم الذي يقدمه القطاع الخاص والأهلي في دعم مشروعات وبرامج التنمية مضيفة أن تقديم الخدمة الصحية المتميزة يعد من أهم الركائز الأساسية للتنمية المستدامة، وأن هذا البروتوكول يأتي في إطار المسئولية المجتمعية لمؤسسات القطاع الخاص والأهلي كشريك التنمية حيث تتشارك مؤسستين في العمل لتحقيق نفس الهدف.



وأشارت والى إلى أن الوزارة تدعم كل ما يسهم في بناء الإنسان، ويحقق له الحماية الاجتماعية، وأن الوزارة بصدد إصدار منشور للحوكمة والإدارة الرشيدة للجمعيات التي تدير مؤسسات تعليمية أو صحية أو تدريبية كبرى.



شهد توقيع البروتوكول مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية، وعدد واسع من خبراء العمل الاجتماعى بوزارة التضامن الاجتماعى، وعدد من الشخصيات العامة

وفى كلمته توجه ممدوح عباس، رئيس مجلس الأمناء بمؤسسة الجود الخيرية بالشكر للدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي على حضورها حفل توقيع هذه الاتفاقية المهمة وهو الحضور الذي يؤكد الدور المهم الذي تلعبه الوزارة في دعم وتشجيع مثل هذه المشروعات الإنسانية التي تهدف إلى تقديم خدمات صحية متميزة للمصريين في نشاط خيري غير هادف للربح.



وقال إن التعاون بين مؤسستي الجود وعصفور الخيرية يعد مثالاً حقيقيا على التكامل بين المنظمات غير الحكومية لتحقيق قيمة حقيقية والمساهمة قيمة حقيقية والمساهمة في تخفيف معاناة المصريين المحتاجين لخدمات الرعاية الصحية المتميزة، موضحا أنه من خلال هذا التعاون ستقوم الجود باستكمال البناء والتطوير على الاستثمار الأولي الذي قامت به عائلة عصفور لوضع استثمار كبير في العمل، وهو بذلك يعد مثالا حقيقيا معبرا عن الاستراتيجية الناجحة بين الطرفين.



وأكد ممدوح عباس أن مؤسسة الجود– طبقا لهذا البروتوكول– ستقوم بضخ استثمارات تصل إلى 500 مليون جنيه خلال 3 سنوات نحو بناء صرح طبي متكامل بجودة عالمية رفيعة المستوى من أجل الارتقاء بالرعاية الصحية في مصر، وتعمل الجود مع مؤسسات دولية في مجال استشارات الرعاية الصحية وإدارة العمليات لتطوير وتطبيق نظم التشغيل المستدامة، لنقدم بذلك نموذجا متميزا لتصميم الجيل المستقبلي من نموذج المشاركة الاجتماعية للعمل الخيري.



وعبر عمر خميس عصفور الأمين العام لمؤسسة عصفور الخيرية عن سعادته بهذه الاتفاقية، حيث جاءت تأسيس مستشفى "يشفين" الخيري استكمالاً لما بدأته المؤسسة من أعمال خيرية منذ أكثر من 57 عاما على يد خميس عصفور، أمين عام مؤسسة عصفور الخيرية في منطقة أرض الجوت في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، لتواصل المؤسسة دورها في الخدمة العامة عبر العديد من الأنشطة التي تشمل تنمية المجتمعات المحلية ورعاية الأسر والطفولة والأمومة والقيام بالأنشطة الثقافية والاجتماعية والصحية.



وتقع مستشفى يشفين على مساحة 29 ألفا و329 مترا مربعا، وهي مكونة من مبنيين رئيسيين أولها هو المبنى الرئيسي، ويتكون من بدروم و5 أدوار متكررة على مساحة 59 ألفا 583 مترا مربعا، أما المبنى الثاني فهو مخصص للخدمات، ويشمل بدروما ودورا أرضيا على مساحة 4 آلاف و653 مترا مربعا، إضافة إلى مبنى لخزان سطحي على مساحة 640 مترا مربعا، بالإضافة إلى 466 سريرا لتتمكن المستشفى من تقديم خدماتها المتميزة للمواطنين؛ ما يجعلها أكبر المستشفيات الخاصة غير الهادفة للربح في مصر.