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بورصة وشركات

فسخ اتفاقية بيع أبراج جلوبال تيلكوم فى باكستان

جلوبال تيلكوم القابضة
جلوبال تيلكوم القابضة
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جلوبال تيلكوم القابضة

رجب عزالدين

أعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، عن فسخ اتفاقية بيع نشاط الأبراج الباكستانى المملوك لها إلى شركة تانزنيت تاور ليمتد.

وأضافت الشركة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الأحد، أن أطراف الاتفاقية لم يستلموا كل الموافقات التنظيمية المطلوبة للصفقة حتى موعد التسليم النهائى، المحدد 14 سبتمبر 2018.

وأبرمت شركة تانزنيت تاور ليمتد الباكستانية عقداً مع شركة جاز اتفاقية البيع فى أغسطس 2017.

ويبلغ رأسمال "جلوبال تيلكوم"  2.7 مليار جنيه، موزعاً على 4.7 مليار سهم، بقيمة اسمية 58 قرشاً للواحد.

جلوبال تيلكوم القابضة
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