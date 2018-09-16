افتتاح معرض صحاري الزراعي الدولي بمشاركة 200 شركة

معرض صحارى الدولى

الصاوي أحمد



افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، معرض صحاري المقام في أرض المعارض بالتجمع الخامس، بحضور عدد من قيادات الوزارة.



وافتتح أبوستيت معرض صحاري بصحبة المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة آلفرجروب المتخصصة في إنتاج الأسمدة المتخصصة.



وتجول وزير الزراعة المعرض للتعرف على مشاريع الشركات الزراعية والدور المنوط به تقديمه للمزراعين.



وشهد المعرض مشاركة 200 شركة مصرية في مختلف مجالات الزراعة.



وقال المهندس محمد الخشن، إن معرض صحاري واحد من أهم المعارض في منطقة الشرق الأوسط، لافتًا إلي أن مصر واحدة من أكبر الدول المنتجة للأسمدة.



وأضاف الخشن، في تصريحات صحفية، أن المعرض يشهد حضور 55 شركة عالمية، ويعد رسالة واضحة للعالم أن مصر الوجه الأولى للاستثمار الزراعي.



وأشار إلى أن فعاليات المعرض مستمرة على مدار 4 أيام.



ويعد هذا المعرض الـ 31 من نوعة الذي يتم تنظيمه، بحضور مكثف يتحاوز الـ 5 آلاف مزارع من أنحاء الجمهورية.