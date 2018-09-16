45 دولة تشارك في معرض صحاري الدولي

إيفرجرو تؤكد تضاعف مساحة معرض "صحاري"



الصاوي أحمد:



افتتح الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، معرض صحاري الزراعي الدولي الأكبر في مصر والشرق الأوسط، في نسخته الـ31 بمركز مصر للمعارض بالتجمع الخامس، بمشاركة أكثر من 600 شركة مصرية وعالمية من 45 دولة وأكثر من 200 شركة عارضة من مختلف دول العالم.



وتفقد وزير الزراعة أجنحة المعرض المختلفة الخاصة بالشركات الزراعية المشاركة في المعرض، إضافة إلي التجاريين ومسئولين وإداريين وخبراء من وزارة الزراعة، ومسئولي استصلاح الأراضي ومديري المزارع وخبراء من كل الشركات الزراعية الوطنية والعالمية، وتجار الجملة والتجزئة والوسطاء والاستشاريين التجاريين والاستثمار المالي والتأجير وشركات التأمين والخبراء في العلوم الزراعية والمزراعين ورجال الأعمال وغيرهم.



ومن أهم المشاركين في معرض صحاري شركة إيفرجرو للأسمدة المتخصصة والتي تحرص علي تقديم كل ما هو جديد في عالم الاسمدة المتخصصة دعما للمزارع المصري، كما تقدم خدمات الدعم الفني مجانا، وستقدم خلال المعرض عدد من منتجات الأسمدة الجديدة، وأكد المهندس محمد الخشن رئيس مجلس الإدارة علي إن المعرض هو واحد من أهم وأكبر المعارض الزراعية في الشرق الأوسط، والذي تستضيفه مصر وهو ما يؤكد ريادتها لتكون نقطة الإنطلاق الدائمة لهذا العرس الزراعي المهم، باعتبارها أيضاً من أهم الدول الزراعية.



أشاد المهندس محمد الخشن، رئيس مجلس إدارة شركة "إيفرجرو" بالتوسعات الجديدة في مكان معرض صحاري، مضيفا أن المساحة هذا العام ضعف مساحة المعرض العام الماضي، وأن قاعة المؤتمرات مؤهلة بأعلى المستويات من حيث تسهيل أماكن دخول الحضور وأماكن العرض المميزة وإقبال العارضين على المشاركة بالمعرض.



جدير بالذكر أن "إيڤرجرو" هي شركة متخصصة في إنتاج الأسمدة المتخصصة وبدأت عام 2006، وبالتالي تضمن استمرار تحسين الجودة وحلول مبتكرة للزراعة إضافة إلى ذلك، إنها تضمن خدماتها الفنية، وتعطي شراكة واعدة لتحقيق الازدهار الإنساني للحفاظ على ثقة عملاء إيڤرجرو، الجودة هي المعيار الأول لذلك، ويتم التحقق من منتجاتنا في كل مستوى بدءأ من تلقي المواد الخام وفي جميع خطوات التصنيع والتعبئة للتأكد من أن جميع المعلمات تحقق مقياس التميز المطلوب، كما تطبق المعايير التالية لتحقيق التميز في قطاع الأعمال.



وكان وزير الزراعة قد تفقد جناح شركة إيفرجرو، وأكد أن استضافة مصر وتنظيمها لهذا المعرض يؤكد على الحرص على تحسين مناخ الاستثمار وتشجيعه، خاصة في المجال الزراعي، والذي يعتبر عصب الاقتصاد القومي وتوليه الدولة اهمية كبرى، خاصة أن المعرض سيتخلله العديد من الندوات والمحاضرات العلمية والإرشادية الزراعية لكبري الشركات والخبراء الزراعيين، كما سيتم بحث تطوير آليات الزراعة المصرية خلال المعرض، وبحث كافه المشاكل التي تواجه المزارع وتواجه مستقبل الزراعة في مصر والوصول لسبل دعم وحل هذه المشكلات.



وأكد الوزير أن أهمية هذا المعرض حيث يعد فرصة جيدة لتبادل الخبرات التكنولوجية الحديثة بين المهتمين بالشأن الزراعي، كما يتيح للمشاركين والزائرين الاطلاع على الجديد من التجارب والأدوات والمستلزمات الخاصة بالإنتاج الزراعي.



وأضاف أبو ستيت أنه سعيد بحضوره لمؤتمر "صحاري" داخل قاعة المؤتمرات الجديدة والتى كان شكل المعرض مختلف ومتميز ويتمنى أنه يتكرر المعرض كل عام داخل هذه القاعة المؤهلة للمعارض.