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سيــارات
جراف| تسلا وجيب ينقذان مبيعات السيارات بأمريكا خلال أغسطس
الأحد 16 سبتمبر 2018 02:46 م
تسلا موتور
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تسلا موتور
- "فورد" تقود مبيعات السوق بحصة سوقية 13.9%
شريف عيسى
حققت مبيعات السيارات بالولايات المتحدة الأمريكية، خلال أغسطس من العام الحالي، نموًا بـ 0.9%، لتسجل 1.5 مليون وحدة، بفضل الأداء القوي لكل من جيب وتسلا، بعد التراجع الذي منيت به خلال يوليو من نفس العام، وفقًا للإحصائيات الصادرة عن مؤسسة فوكس 2 موف لأبحاث أسواق السيارات.
وأظهرت فوكس 2 موف نموًا فى مبيعات تسلا خلال أغسطس بـ 613%، بعدما تمكنت من بيع 23 ألفًا، و175 سيارة، بحصة سوقية بلغت 0.8% من المبيعات الإجمالية للسوق الأمريكى خلال هذا الشهر، لتقتنص بذلك المرتبة 24 في صدارة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا.
وأشار التقرير إلى أن "جيب" كانت من العلامات التجارية التى ساهمت فى دفع مبيعات سوق السيارات الأمريكي خلال أغسطس بفضل نمو مبيعاتها 20.7%، بإجمالى 87 ألفًا، و502 وحدة، بحصة سوقية 5.8% من المبيعات الإجمالية، لتحصل بذلك على المرتبة السادسة في قائمة العلامات الأكثر مبيعًا.
وشهدت مبيعات السوق الأمريكى تراجعًا خلال يوليو بنسبة بلغت 2.9%، لتسجل 1.73 مليون سيارة، فى حين تمكن السوق من تسليم 8.6 مليون سيارة خلال النصف الأول من العام الجاري، بنمو بلغ 2%، مقارنة بمبيعات نفس الفترة من العام الماضى.
واستطاع سوق السيارات الأمريكى تحقيق معدل نمو بلغ 1.3% على مدار الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، بإجمالى 11.5 مليون سيارة.
وأشار تقرير F2M إلى استمرار احتلال "فورد" صدارة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بالسوق الأمريكى خلال الفترة من يناير وحتى نهاية أغسطس، بعدما تمكنت من بيع 1.6 مليون سيارة، بحصة سوقية 13.9%.
وحلت تويوتا فى المرتبة الثانية فى قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا على مدار الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، بإجمالى 1.4 مليون سيارة، بحصة سوقية 12.5%، أما المركز الثالث فجاء من نصيب العلامة التجارية "شيفروليه" والتى استطاعت بيع 1.3 مليون سيارة خلال تلك الفترة، لتستحوذ على 11.6% من المبيعات الإجمالية لسوق السيارات الأمريكي.
واقتنصت "هوندا" اليابانية المرتبة الرابعة في القائمة بعد أن استطاعت تسليم 973.4 ألف سيارة، بحصة سوقية 8.5%، واستحوذت "نيسان" على المرتبة الخامسة بعد أن سلمت909.2 ألف وحدة، بحصة سوقية 7.9%.
وحصدت "جيب" على المرتبة السادسة في قائمة العلامات التجارية الأعلى مبيعًا بسوق السيارات الأمريكى، خلال فترة الشهور الثمانية الأولى من العام الجارى، بإجمالى 446.4 ألف سيارة، بحصة سوقية 3.9%، أما المركز السابع فجاء من نصيب "سوبارو" اليابانية والتى استطاعت الاستحواذ على حصة سوقية بلغت 3.9%، بإجمالى سيارات مباعة بلغ 446.4 ألف وحدة.
واستقرت بالمركز الثامن العلامة الكورية "هونداي" والتى تمكنت من تسليم 435.9 ألف وحدة، بحصة سوقية 3.8%، وجاءت كيا فى المركز التاسع بحصة سوقية بلغت 3.5%، بإجمالى 400.3 ألف وحدة، والمركز العاشر فحصدته "رام" بإجمالى 360.2 ألف سيارة، بحصة سوقية 3.1%.
ويوضح الرسم التفاعلى التالى الحصص السوقية أكثر 10 علامات تجارية مبيعًا بسوق السيارات الأمريكي، خلال الفترة من يناير وحتى أغسطس:
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