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اتصالات وتكنولوجيا
رئيس القطاع المالى بفودافون ضمن قائمة فوربس للشخصيات الأكثر تأثيرًا
الأحد 16 سبتمبر 2018 02:40 م
رشا الأزهرى - شركة فودافون
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رشا الأزهرى - شركة فودافون
المال – خاص
كشفت فوربس الشرق الأوسط، عن قائمة "السيدات الأكثر تأثيراُ في الشرق الأوسط 2018"، التي ضمت رشا الأزهري رئيس القطاع المالي بشركة فودافون مصر.
يذكر أن رشا الأزهري كانت قد انضمت لشركة فودافون مصر عام ٢٠٠٣، وتدرجت في المناصب القيادية، وتحظي رشا بأكثر من ١٨ عاماً من الخبرة في الشئون المالية والتخطيط المالي لتولي قيادة القطاع المالي لفودافون مصر واحدة من أكبر الشركات العاملة في مصر.
وأعلنت فودافون عن تعيين الأزهرى كرئيس للقطاع المالى بالشركة فى يناير الماضى، وأكد إلكسندر فرومان رئيس الشركة فى حينها أن رشا من الكوادر التي تم تدريبها وإعدادها لتكون ضمن القيادات التنفيذية، وتعكس هذه التغييرات ايمان ڤودافون مصر بتدريب الكوادر وتمكين المرأة والشباب للمناصب القيادية كجزء من إستراتيجية فودافون مصر.
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