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صور| اكتشاف تمثال جديد لأبو الهول في معبد كوم أمبو بأسوان
الأحد 16 سبتمبر 2018 01:51 م
أبو الهول
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أبو الهول
دعاء محمود:
كشفت البعثة الأثرية المصرية العاملة بمشروع تخفيض منسوب المياه الجوفية في معبد كوم أمبو بأسوان عن تمثال مصنوع من الحجر الرملي لأبو الهول.
قال الدكتور مصطفي وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار، أنه من المرجح أن يرجع التمثال إلى العصر البطلمي، حيث تم العثور عليه في الجهة الجنوبية الشرقية من معبد كوم أمبو في المنطقة الواقعة بين السور الخارجي والتل الأثري، وهو نفس الموقع التى تم الكشف فيه منذ شهر على لوحتين من الحجر الرملي للملك بطليموس الخامس.
وأضاف عبد المنعم سعيد، مدير عام آثار أسوان أن البعثة ستستكمل دراساتها الأثرية اللازمة على التمثال المكتشف لمعرفة المزيد من المعلومات الأثرية والتاريخية عنه.
وأشار إلى أن اللوحتين السابقتين يرجعان لعصر الملك بطليموس الخامس، ومصنوعتين من الحجر الرملي عليها كتابات باللغة الهيروغليفية والديموطيقية، وقد تم نقلهما الأسبوع الماضي، إلي المتحف القومي للحضارة المصرية في الفسطاط للترميم وللدخول في سيناريو العرض المتحفي له.
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