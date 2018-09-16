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عقـــارات
الحكومة: إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية
الأحد 16 سبتمبر 2018 01:49 م
رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولى
المال - خاص
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إضفاء صفة النفع العام على عدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية، وذلك في إطار الحرص على دعم هذه الكيانات على تحقيق أهدافها المجتمعية.
وتتمتع تلك المؤسسات والجمعيات الأهلية بعد إضفاء صفة النفع العام، بعدم جواز الحجز على أموالها كلها أو بعضها، وعدم جواز اكتساب تلك الأموال بالتقادم، فضلاً عن إمكانية نزع الملكية للمنفعة العامة لصالحها تحقيقاً للأغراض التي تقوم عليها.
ومن بين الكيانات الأهلية التي تضمنها القرار، المؤسسة الخيرية لأبناء الدقهلية العاملين بدولة الكويت بالدقهلية، وجمعية تحفيظ القرآن الكريم بتوشكى غرب بأسوان، وجمعية السلام الخيرية بالعاشر من رمضان، وجمعية بسمة الخيرية بالشرقية، وجمعية التنمية والرعاية بالشئون الاجتماعية بقنا، ومؤسسة التكافل الاجتماعي بقنا، وجمعية المستقبل لسيدات برج العرب بالإسكندرية، وجمعية دعاة الخير لتنمية المجتمع بمدينة الشروق بالقاهرة، وجمعية الأسرة والطفولة بالسويس، والجمعية الخيرية للتنمية وكفالة الطفل اليتيم بمركز سنورس بالفيوم، وجمعية منوف للتنمية الاجتماعية بالمنوفية، والجمعية النسائية للخدمات الاجتماعية بموط بالوادي الجديد.
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