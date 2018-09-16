باكت للتطوير العقاري تحصل على قرضاً بقيمة 120 مليون جنيه

محمد جمال

الشركة تستخدم القرض في تمويل العمليات الإنشائية لمشروع وايت باي بالساحل الشمالي



المال - خاص:



حصلت شركة باكت للتطوير العقاري مؤخراً على قرض بقيمة 120 مليون جنيه من بنك الاستثمار العربي. من خلاله ستتمكن من مواصلة العمليات الإنشائية لمشروعها الكبير وايت باي في منطقة سيدي حنيش بالساحل الشمالي، وهو ما يضمن تسليم مراحل المشروع الأربعة في مواعيدها التعاقدية. وفي إطار جهوده لدعم قطاع التطوير العقاري في مصر، يقوم بنك الاستثمار العربي بتمويل العمليات الانشائية لكبرى المشروعات العقارية في السوق المصري، خاصة تلك المشروعات التي تقدم حلولاً عقارية ذكية وفائقة الجودة في السوق المحلي.



وقد أفاد مسئولى بنك الاستثمار العربي إنّ هذا القرض لن يعمل فقط على الإسراع في تنفيذ العمليات الانشائية لمشروع وايت باي، ولكنه يعكس أيضاً أسلوب شركة باكت الجاد والتزامها الكبير بتسليم الوحدات للعملاء في مواعيدها التعاقدية، بالإضافة لقدرتها على التعامل مع المخاطر وإدارتها. يعكس القرض أيضاً ثقة البنك في الشركة وعملياتها التشغيلية التي تهدف من خلالها لإقامة بنية تحتية ذكية ومتطورة للمنازل من خلال دمج باقة من حلول التشغيل الآلي والالكتروني في مشروعها الهام بالساحل الشمالي"



يضم مشروع وايت باي باقة متنوعة من المنازل والوحدات التي تتألف من الفيلات والتوين هاوس والشاليهات بمساحات تتراوح من 120 حتى 550 متراً مربعاً باجمالي عدد وحدات يصل إلى 660 وحدة حصرية مقامة على مساحة 80 فدان. في الوقت نفسه يعكس التصميم المعماري للمشروع الوظائف والتطبيقات التكنولوجية التي يقدمها المشروع، ومنها نظام فواتير المياه والكهرباء المدفوعة مقدماً، والتحكم في نظم الإضاءة وتكييف الهواء والأجهزة المنزلية من خلال تطبيق على الهاتف الذكي. يوفر المشروع أيضاً شبكة الانترنت اللاسلكي Wi-Fi في جميع أنحاء الكومباوند، إلى جانب أحدث التجهيزات والمنشآت، وخدمات العناية بالمنازل وإدارة المشروع على مدار اليوم.



وتعليقاً على أسباب هذا التحالف الهام مع بنك الاستثمار العربي، يقول محمد جمال-رئيس شركة باكت: "إنّ التزام شركة باكت للتطوير العقاري بإقامة المنازل الذكية التي تمثل الجيل الجديد من المنازل يتيح لنا التعاون مع المؤسسات والكيانات التي تؤمن بنفس القيم. إنّ التوقيع على هذه الاتفاقية مع بنك الاستثمار العربي يدعم مكانتنا السوقية الراسخة كمطور عقاري لهذا النوع من الحلول والمنتجات العقارية الذكية. إنها خطوة متميزة وهامة لنا في هذه المرحلة بالتحديد"



