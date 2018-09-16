الملا يعتمد نتائج شركات بتروجاس والإسكندرية للبترول

طارق الملا جديد

عمر سالم:



أعلن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن قطاع البترول حقق أهم أهدافه الاستراتيجية المتمثل فى تأمين احتياجات البلاد من المنتجات البترولية خلال السنوات الأخيرة ومن أهمها تحقيق الاستقرار فى سوق البوتاجاز وتوفير الاسطوانات للمواطنين فى مختلف محافظات مصر والقضاء على الاختناقات ويرجع ذلك إلى تنفيذ العديد من الإجراءات والسياسات كان من شأنها تحقيق هذه النتائج الإيجابية.



وأكد الوزير خلال رئاسته الجمعيات العامة لشركات بتروجاس والإسكندرية للبترول والبتروكيماويات المصرية والعامة للبترول لاعتماد نتائج الأعمال للعام المالى 2017/2018 على أهمية الالتزام الصارم بإجراءات السلامة والأمن الصناعى فى مختلف الأنشطة البترولية وأعمال الصيانة الدورية للمعدات وطالب بالاستمرار فى تطوير معامل التكرير لزيادة كفاءة التشغيل ورفع جودة المنتجات البترولية والعمل على تحقيق الاستغلال الاقتصادى لطاقات التكرير المتاحة، فضلا عن استمرار تطوير مصانع البتروكيماويات باعتبارها الصناعة التى تحقق القيمة المضافة من الثروات البترولية وتوفر العديد من المواد الخام التى تدخل فى العديد من الصناعات المختلفة.



وعلى جانب آخر أكد الملا في ختام أعمال جمعيات شركات القطاع العام على الاستمرار فى دعم الشركة العامة للبترول باعتبارها الشركة المملوكة للدولة بنسبة 100% والتى تعمل فى مجال البحث والاستكشاف وإنتاج البترول فى ضوء الفرص الكبيرة لزيادة استثماراتها خلال الفترة القادمة وفتح آفاق جديدة لأعمالها فى ضوء النتائج الايجابية التى تحققت فى معدلات إنتاجها خلال الفترة الأخيرة.



من جانبه استعرض المهندس عادل الشويخ رئيس شركة بتروجاس أهم نتائج الأعمال حيث أشار إلى أن الشركة تمكنت خلال العام من تغطية احتياجات السوق المحلى من البوتاجاز بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة وقامت بتوفير سعات تخزينية للبوتاجاز على مستوى الجمهورية.



واكد الشويخ ان الشركة قامت بتوفير طاقات تعبئة استراتيجية لمواجهة أي زيادة فى استهلاك البوتاجاز لافتا الى توفير حوالى 2ر4 مليون طن بوتاجاز للسوق المحلى، وبلغت السعات التخزينية للبوتاجاز نحو 149 ألف طن بمستودعات بتروجاس والقطاع الخاص والحقول ومعامل التكرير، كما انتهت بتروجاس من مشروع إنشاء 11 صهريج تخزين جديدة بمصنع تعبئة سوهاج ومنطقة وادى القمر بالأسكندرية، كما تم تعبئة 338 مليون أسطوانة بوتاجاز من خلال 49 محطة تعبئة منها 9 مملوكة لقطاع البترول و23 للقطاع الخاص و17 محطة تعبئة مشتركة بين بتروجاس والمحليات والقطاع الخاص فيما بلغ عدد مراكز توزيع البوتاجاز 3013 مركزاً على مستوى الجمهورية.



وأوضح الكيميائى مدحت بهجت رئيس شركة الأسكندرية للبترول أنها قامت بتكرير حوالى 3ر4 مليون طن خام أسهمت فى توفير منتجات بترولية عالية الجودة لتلبية جانب من احتياجات السوق المحلى من السولار والبوتاجاز والمازوت والنافتا والترباين والزيوت عالية الجودة والأسفلت والشموع والمذيبات بالإضافة إلى إمداد الشركات الاستثمارية باحتياجاتها من مواد التغذية.



وأضاف أن قيمة منتجات شركته خلال العام المالى بلغت حوالى 6ر50 مليار جنيه تمثلت في إنتاج 75 ألف طن بوتاجاز وحوالى 1ر1 مليون طن نافتا و 429 ألف طن وقود نفاثات بالإضافة إلى حوالى 2ر1 مليون طن سولار و5ر1 مليون طن مازوت بجانب إنتاجها من الزيوت والأسفلت والمذيبات والشموع.



ومن جانبه أوضح الكيميائى جابر أحمد رئيس شركة البتروكيماويات المصرية أن أعمال تطوير الوحدات الإنتاجية كان له أثر قوى في تطوير كمية وقيمة الإنتاج، حيث بلغ إجمالي قيمة الإنتاج حوالى 3ر2 مليار جنيه محققاً زيادة قدرها 555 مليون جنيه على العام المالى الماضى ، وأشار إلى أن إنتاجها بلغ حوالى 81 ألف طن من البولى فينيل كلورايد ، فيما بلغ إنتاج الصودا الكاوية السائلة حوالى 5ر75 ألف طن وحامض الهيدروكلوريك حوالى 3ر16 ألف طن بالإضافة لإنتاج 7ر10 ألف طن من هيبو كلوريد الصوديوم.



وأشار د. محسن النوبى رئيس الشركة العامة للبترول إلى نجاحها في إنتاج 33 مليون برميل زيت مكافئ خلال العام بمتوسط 2ر91 ألف برميل يومياً وهو أعلى إنتاج حققته منذ بدايتها، وأشار إلى أنها أضافت إلى الاحتياطي خلال العام 36 مليون برميل زيت مكافئ، وقامت بحفر 33 بئراً استكشافية وتنموية وتعظيم الاستفادة من إنتاج الغاز من حقل شقير بخليج السويس في مشروعات زيادة القيمة المضافة من الغاز الطبيعى والمتمثلة في مشروع المصرية البحرينية لمشتقات الغاز ، كما أنها انتهت من تركيب وتشغيل المنصتين البحريتين NAO وHH ورفع السعة التخزينية بمنطقة رأس غارب إلى 4ر1 مليون برميل، مشيراً إلى أن استثماراتها خلال العام بلغت 9ر1 مليار جنيه.



حضر الاجتماع المهندس محمد سعفان وكيل أول الوزارة والمهندس محمد مؤنس مستشار الوزير لشئون الغاز والمهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذى لهيئة البترول والمهندس أسامة البقلى رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية والكيميائى سعد هلال رئيس الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والجيولوجى أشرف فرج وكيل الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف ومحمد جبران رئيس النقابة العامة للعاملين بالبترول ووكيل أول الجهاز المركزى للمحاسبات وممثلى وزارات المالية والتجارة والصناعة والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى ومركز معلومات قطاع الأعمال العام.?