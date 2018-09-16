أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.85 17.97 البنك المركزى المصرى
17.79 17.89 بنك مصر
17.86 17.96 بنك الإسكندرية
17.88 17.78 البنك الأهلي المصري
17.96 17.86 بنك القاهرة
17.96 17.86 البنك التجاري الدولي CIB
17.95 17.85 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
605.00 عيار 21
519.00 عيار 18
4840.00 عيار 24
4840.00 الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
9.00 الارز
16.00 الزيت
10.00 السكر
8.00 المكرونة
7.00 الدقيق
3.50 الشاي 40 جم
80.00 المسلى الطبيعي
40.00 المسلى الصناعي
35.00 الفراخ البلدي
28.00 الفراخ البيضاء
45.00 ديك رومي
45.00 بط
30.00 سمك بلطي
50.00 سمك بوري
60.00 سمك مكرونة
150.00 جمبري
80.00 كابوريا
140.00 لحم بتلو
120.00 لحم كندوز
130.00 لحم ضاني

بورصة وشركات

رأس المال السوقي بالبورصة يخسر 12 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

خسائر البورصة المصرية 55
خسائر البورصة المصرية 55
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أسماء السيد

تشهد البورصة المصرية، تراجعات حادة على خلفية أحداث أمس، ليخسر رأس المال السوقي بمنتصف تعاملات جلسة -اليوم الأحد- 12 مليار جنيه، ليسجل 828.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 840.7 بمستهل التعاملات الصباحية.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي بحلول الساعة الـ1.30 تراجعًا 3%، عند 14829 نقطة، ونظيره السبعيني 1.1% عند 734 نقطة.

وقضت محكمة الجنايات، أمس، بضبط عدد من المتهمين فى قضية «التلاعب بالبورصة» بينهم ياسر الملوانى، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى بشركتي جهينة وهيرمس.
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