EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
605.00
عيار 21
519.00
عيار 18
4840.00
عيار 24
4840.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
رأس المال السوقي بالبورصة يخسر 12 مليار جنيه بمنتصف التعاملات
الأحد 16 سبتمبر 2018 01:54 م
خسائر البورصة المصرية 55
أخر الأخبار
أخبار متعلقة
البورصة: شطب أسهم القومية للأسمنت نهائيًا
بالأرقام.. تحركات المؤسسات والصناديق بالبورصة في أسبوع
مبيعات عربية تدفع البورصة للتراجع مستهل تعاملات الأربعاء
خسائر البورصة المصرية 55
أسماء السيد
تشهد البورصة المصرية، تراجعات حادة على خلفية أحداث أمس، ليخسر رأس المال السوقي بمنتصف تعاملات جلسة -اليوم الأحد- 12 مليار جنيه، ليسجل 828.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 840.7 بمستهل التعاملات الصباحية.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي بحلول الساعة الـ1.30 تراجعًا 3%، عند 14829 نقطة، ونظيره السبعيني 1.1% عند 734 نقطة.
وقضت محكمة الجنايات، أمس، بضبط عدد من المتهمين فى قضية «التلاعب بالبورصة» بينهم ياسر الملوانى، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى بشركتي جهينة وهيرمس.
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا