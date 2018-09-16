رأس المال السوقي بالبورصة يخسر 12 مليار جنيه بمنتصف التعاملات

خسائر البورصة المصرية 55

أسماء السيد



تشهد البورصة المصرية، تراجعات حادة على خلفية أحداث أمس، ليخسر رأس المال السوقي بمنتصف تعاملات جلسة -اليوم الأحد- 12 مليار جنيه، ليسجل 828.9 مليار جنيه، مقارنة بـ 840.7 بمستهل التعاملات الصباحية.



وسجل مؤشر البورصة الرئيسي بحلول الساعة الـ1.30 تراجعًا 3%، عند 14829 نقطة، ونظيره السبعيني 1.1% عند 734 نقطة.



وقضت محكمة الجنايات، أمس، بضبط عدد من المتهمين فى قضية «التلاعب بالبورصة» بينهم ياسر الملوانى، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى بشركتي جهينة وهيرمس.