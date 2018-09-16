الفلاحين تحذر: الأستروكس وصل للعزب والقرى

الأستروكس

الصاوي أحمد



حذرت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، برئاسة النقيب العام عماد أبوحسين، من انتشار مخدر "الأستروكس" الذي زاد نشاطه خلال الأشهر الماضية، بعد تصدره مرتبة متقدمة بين أكثر أنواع المخدرات المستحدثة انتشارًا بين المدمنين المتقدمين للعلاج، حتى أصبح الأكثر انتشارًا بين الشباب بالعزب والقرى والاماكن الريفية البسيطة، ويهدد الآلاف منهم في ظل التحديات التي تواجه الدولة.



وأكدت النقابة أن حملات التوعية هي الأفضل في مواجهة هذا الخطر، خاصة أنه غير مُجرم حتى الآن، ودعم حملات تجريم هذا المخدر خطوة هامة من قبل الحكومة ومؤسسات المجتمع المدنى، مثلما حدث مع باقى أصناف المخدرات مثل نبات الحشيش والبانجو.



وطالب الحاج عماد أبوحسين، النقيب العام للفلاحين الزراعيين، الحكومة بتشديد الرقابة على كافة المحافظات، وشن حملات للقبض على تجار المواد المخدرة، وفي مقدمتها مخدر "الأستروكس"،الدى احتل المرتبة الثالثة بنسبة 22%، بعدما كان العام الماضي 4%، بعد الحشيش والترامادول، الذين احتلا المرتبة الأولى والثانية بنسبة 44% للحشيش و40% للترامادول.



ولفت إلى أن مُخدر الاستروكس من القنبيات المُصنعة الخطيرة جدًا، والتي تتمثل أعراضه في فقدان التركيز والانفصال عن الواقع والهذيان والهلوسة، إضافة إلى سرعة خفقان القلب، والقىء، وبعض حالات الإغماء، والخوف الشديد من الموت، والشعور بالاحتضار والسكتة القلبية والتشنجات.



وقال نقيب عام الفلاحين، فى تصريحات له، اليوم الأحد، إن نسبة إدمان المخدرات بصفة عامة في المجتمع تعادل 3.9%، وإدمان "القنبيات المصنعة" 2.9%، فيما وصلت نسبة التعاطي لهذا المخدر إلى 4.1%، حسب البحث القومي للإدمان لسنة 2016، ونسبة إدمان الذكور إلى الإناث هي 7 إلى واحد، وهذا مؤشر خطير للغاية يجب التعامل معه فى أقرب وقت ممكن للحد من انتشار تلك الظاهرة المدمرة لعقول الشباب والصحة العامة.



وشدد النوبى أبواللوز، الأمين العام لنقابة الفلاحين، على ضرورة تخصيص المزيد من الأقسام بالمسشتفيات لعلاج المدمنين، ومتعاطي المخدرات، لافتًا إلى أنه يوجد 15 محافظة في مصر لا يوجد بها أماكن لعلاج الإدمان والتعامل مع مدمني الاستروكس، مشيراً إلى أن ﻫﺬﺍ المخدر الفتاك وصل الى عقر دار الفلاحين والمزارعين، وتلك كارثة وطامة كبرى، ويجب القضاء عليه لحماية أبنائنا وبناتنا من انتشار هدا الطاعون وتفشيه داخل المجتمع المصرى.



وأضاف أن التأثير النفسي للحشيش المصنع يشمل العديد من الأعراض منها اضطراب الإدراك الحسي، والهلاوس السمعية والبصرية، والضلالات الفكرية، والأفكار الانتحارية، بالإضافة إلى السلوك العدواني، ومع تكرار التعاطي قد يؤدي إلى الفشل الكلوي، وأنه في حالة تعاطي جرعات زائدة قد يؤدى إلى التوتر الشديد والهياج وارتفاع ضغط الدم والسكتات الدماغية وسرعة شديدة فى نبضات القلب ونوبات من التشنج وصعوبة في التنفس والقيء الشديد، واللهفة الشديدة للتعاطى والأفكار الإنتحارية وفقدان الدافعية والاكتئاب.