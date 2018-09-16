التضامن: قرار لحوكمة العمل في المستشفيات الخيرية قريبا

الدكتورة غادة والي وزير التضامن الاجتماعي

مدحت إسماعيل:



قالت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة بصدد إصدار منشور خلال الفترة المقبلة، لحوكمة العمل، في المستشفيات والمدارس التي تديرها الجمعيات الخيرية.



وأضافت في تصريحات صحفية، أن إصدار ذلك المنشور يأتي في إطار تنظيم إليه العمل والتبرعات، خاصة أن هناك اختلافا بين دور المؤسسات من حيث الكم والخدمة المقدمة.

