علاء وجمال مبارك



رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة الهبوط الحادة الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد، وسط اتجاه بيعى للأجانب.



وهبط المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 2.29% عند مستوى 14958نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.96% عند مستوى 735 نقطة حتى الساعة 12:30.



وبلغت قيمة التداولات على الأسهم فقط 286 مليون جنيه تقريبا، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية والأفراد العرب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 30.5 مليون جنيه، و 9 ملايين جنيه، و 6 ملايين جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية للشراء بصافى قيم تداولات قدرها 31.5 مليون جنيه، و514 ألف جنيه، و 14 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 8 سهم من إجمالى 155سهما متداولا، بينما هبط 103 أسهم وبقى 44 دون تغير.



كانت محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكما أمس، بضبط مجموعة كبيرة من الأسماء البارزة بسوق المال، إضافة إلى علاء وجمال نجلي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، في قضية التلاعب بالبورصة، وأجلت محاكمة نجلى الرئيس الأسبق وآخرين، لجلسة 20 أكتوبر المقبل، مع التحفظ على جمال وعلاء مبارك، وياسر الملوانى، وحسن هيكل.



وقالت هيرميس، في إفصاح نُشر عبر شاشة البورصة، اليوم: "إن ياسر الملواني أحد المتهمين بالقضية، ويشغل منصب رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذي بالمجموعة منذ عام 2014، بينما المجموعة ليست طرفا في القضية، و أنشطتها وعملياتها مستمرة في ظل الإدارة الحالية".



وأضافت القلعة في إفصاح آخر اليوم: "إن عمرو القاضي رئيس قطاع علاقات المستثمرين، ورئيس المخاطر بالشركة، الذي تم احتجازه على ذمة القضية بغرض عرضه على اللجنة المختصة بالتصالح، جاء اتهامه بناء على أسهم ضمان العضوية بالبنك الوطني إضافة إلى عضويته بمجلس إدارة البنك، بصفة شخصية".



وأكدت الشركة في إفصاحها: "إنها لم يسبق لها التعامل على أسهم البنك الوطني، ولم تكن يوما مساهما به أو عضوا بمجلس إدارته، وأنها ليست طرفا، وأعمالها مستقرة".