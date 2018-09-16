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بورصة وشركات
سهم القعلة يخسر 4% بمنتصف التعاملات
الأحد 16 سبتمبر 2018 01:26 م
القلعة - لوجو جديد
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القلعة - لوجو جديد
منى عبدالباري
شهد سهم القلعة للاستشارات المالية تراجعات تجاوزت الـ 4% حتى منتصف تداولات اليوم ليهبط لمستويات 3.17 جنيه، مدفوعا بالموجات البيعية التي اكتسحت السوق، على أصداء عودة القضية المعروفة إعلاميا بـ "التلاعب في البورصة" .
وقال توني كمال رئيس فرع مباشر شرم الشيخ إن السهم تراجع اليوم مدفوعا بموجة جني الأرباح التي اكتسحت السوق اليوم، مع عودة القضية المذكورة للساحة. ويأتي عمرو القاضي مدير إدارة علاقات المستثمرين بالقلعة، ومدير إدارة المخاطر بها أحد المتهمين في القضية.
وتوقع كمال أن يعاود السهم الصعود في النصف الثاني من الأسبوع، مع انتهاء موجات جني الأرباح، نحو مستويات 3.25 جنيه، فيما أوصى باستغلال التراجعات في تكوين مراكز شرائية جديدة.
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