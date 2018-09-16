قبول دفعة جديدة من المجندين بالقوات المسلحة مرحلة يناير 2019

بدور إبراهيم:
صدق الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2019، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أشرف عطية عبد البارى، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، أشار فيه إلى قبول دفعة جديدة من شباب مصر لتأدية الخدمة العسكرية، إعتبارا من 25 سبتمبر 2019 وفقاً للشروط الأتية :-
أولاً: المؤهلات العليا :
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مواليد الفترة من 1 يوليو حتي 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1998، من خريجى جميع الكليات والمعاهد العليا حكومى وخاص الحاصلين على مؤهلهم الدراسى، والمعتمدة نتيجتهم خلال الفترة من أول فبراير 2018 حتى أخر يوليو 2018، وخريجى كليات الطب (البشرى / الأسنان / العلاج الطبيعى / الطب البيطرى / التمريض )، الذين أنهو سنة الإمتياز / مدة التدريب خلال تلك الفترة، والمتخلفين من سنوات سابقة، علي أن يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة اعتبارا من 20 أكتوبر 2018، وتسجيلهم إجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد اعتبارا من 31 أكتوبر وحتى 22 نوفمبر 2018.
ثانيا: المؤهلات فوق المتوسطة :-
مواليد الفترة من 1 يوليو حتي 31 ديسمبر من جميع السنوات حتى عام 1998 والحاصلين على مؤهلهم الدراسى خلال الفترة من أول فبراير 2018 حتى أخر يوليو 2018 ، والمتخلفين من سنوات سابقة ، علي ان يتم استقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 11 نوفمبر2018 و تسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد إعتبارا من 24وحتى 26 نوفمبر 2018.
ثالثا: المؤهلات المتوسطة :-
مواليد أشهر ( يناير / فبراير / مارس ) من عام 1999 والحاصلون على مؤهل متوسط ، ومواليد الأشهر الثلاث من جميع السنوات حتى عام 1998 و ما قبلها خريجى العام الدراسي 2017/2018 ،والمتخلفين من سنوات سابقة علي ان يتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من 25 سبتمبر2018 ، وتسجيلهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد إعتبارا من 8 وحتى 30 اكتوبر 2018م.
رابعاً: غير ذوى المؤهلات :-
مواليد أشهر ( يناير/ فبراير / مارس ) من عام 1999 والمتخلفين من سنوات سابقة وسيتم إستقبالهم بمكاتب التجنيد والتعبئة إعتبارا من يوم 18 نوفمبر2018 على أن يتم تسجليهم وإجراء الكشف الطبى بمناطق التجنيد والتعبئة التابعة لهم فى الفترة من 27 نوفمبر وحتى 11 ديسمبر 2018م .
على كل شاب له موقف مخالف عن ذلك يجب عليه التوجه إلى مكتب التجنيد والتعبئة التابع له فورا للاستفسار عن صحة موقفه التجنيدى ، كما تم انشاء موقع لادارة التجنيد علي شبكة الانترنت علي العنوان tagned.afmic.gov.eg وموقع للرد علي استفسارات المصريين المقيمين بالخارج علي العنوان [email protected]