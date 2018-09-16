شعار هيرميس الجديد

توقعات بالتحول نحو الصعود النصف الثاني من الأسبوع



منى عبدالباري:



تراجع سهم المجموعة المالية هيرميس القابضة اليوم بنسبة 4.5% بحلول منتصف التداولات إلى مستويات 16.2 جنيه، بضغط عاملان أساسيان، وفقا لمحلل بالسوق.



وقال توني كمال، رئيس رئيس فرع مباشر للسمسمرة بشرم الشيخ إن التراجعات التي شهدها السهم حتى منتصف تداولات اليوم يرجع بشكل أساسي إلى موجة الهبوط المسيطرة على السوق، واتهام ياسر الملواني أحد مسؤولي الشركة في القضية المعروفة إعلاميا بـ"التلاعب في البورصة"، والتي عادت من جديد للساحة أمس.



وتابع كمال إن السهم سيواصل التراجع خلال جلستي اليوم، وغدا الاثنين بضغط موجة الفزع المسيطرة على المستثمرين الأفراد، والذين اتجهوا للبيع بقوة، ليعاود الصعود مجددا بدءا من جلسة الثلاثاء، مع معاودة السوق الاتجاه الصاعد.



وحتى منتصف تداولات اليوم سجل السهم إجمالي تداولات قيمتها نحو 8 ملايين جنيه، من خلال التعامل على 487.5 ألف ورقة .



وتوقع محللون لـ"المال" سابقا أن تدفع أنباء قضية "التلاعب" في البورصة للتراجع نحو مستوى 16.20 جنيه، مقارنة بـ 17.5 جنيه ختام تداولات الأسبوع المنقضي.