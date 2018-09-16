محلل: الأسهم تواجه مذبحة.. والبورصة قد تهوي إلى 14000 نقطة

البورصة المصرية 1

المال - خاص



توقع إيهاب السعيد، رئيس قسم التحليل الفني بشركة "أصول" لتداول الأوراق المالية، ورئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن تواصل البورصة تراجعاتها لتسجل مستوى 14000 نقطة، حال تأكيدها لكسر مستوى الدعم عند 15070 نقطة، خلال جلسة اليوم وغدًا .



وأوضح السعيد، أن هناك حالة بيعية حادة تسيطر على التعاملات ما وصفه بـ"مذبحة الأسهم"، نتيجة لتخوفات المتعاملين بشأن ما حدث أمس بالقبض على عدد من الرموز التى لها علاقه بأكبر بنوك الاستثمار بالسوق المحلية.



وأشار إلى أن تلك العملية ترتبط بعدد من الأسهم الأكبر والتى لها دور كبير على السيطرة على تحركات السوق، وعلى رأسها سهم "هيرمس" و"القلعة" و"جهينه".



وقضت محكمة الجنايات، أمس، بضبط عدد من المتهمين فى قضية «التلاعب بالبورصة»بينهم ياسر الملوانى، عضو مجلس الإدارة غير التنفيذى بشركتي جهينة وهيرمس.