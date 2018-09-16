زيادات الأسعار والجمارك يضربان السيارات الخليجية فى مقتل

سيارات 5

المال ـ خاص:



تشهد السيارات الخليجية ركودًا على مستوى المبيعات، والاستيراد والمعروض فى السوق، ويعود ذلك إلى الارتفاعات الكبيرة التى شهدتها الطرازات الخليجية على خلفية تحرير أسعار الصرف، وما ترتب عليه من تفاقم تكاليف الاستيراد ومن ثم زيادة أسعار السيارات مما جعلها تفقد ميزتها التنافسية والتى كان المستوردون يراهنون عليها لكسب العملاء من الوكلاء الرسميين.



وأسهم فى هذه الحالة أيضًا تشدد المنافذ الجمركية فى إجراءات الفحص والإفراج عن السيارات، فى ظل بعض الاشتباهات فى محاولة التهرب من الرسوم الجمركية والضريبية من جانب بعض المستوردين؛ الأمر الذى طالت تداعياته جميع المستوردين حسب ما يؤكده بعضهم.



وأوضح اللواء حسين مصطفى، خبير سوق السيارات، أن أسعار السيارات الخليجية؛ اقتربت كثيرًا من أسعار الوكلاء؛ بعد تحرير أسعار الصرف وما ترتب عليها من تفاقم أعباء الاستيراد سواء لفتح الاعتمادات المستندية أو سداد الرسوم الجمركية والضريبية وغيرها من الرسوم؛ إذ بإمكان الوكيل الرسمى الحصول على تخفيضات وخصومات تسهم فى تقليل أعباء الاستيراد بخلاف المستوردين الذين يتعاقدون على كميات محدودة للغاية من وكلاء الخليج.



وأوضح أن العميل يفضل سيارات الوكيل التى تتمتع بخدمات الضمان؛ فضلًا عن التزام الوكيل بتوفير قطع الغيار المطلوبة بشكل مستمر دون إمكانية للتراجع بخلاف ما يحدث بالنسبة للسيارات الخليجية، إذ تباع محليا دون ضمان فى الوقت الذى يرفض فيه الوكلاء تقديم خدمات الصيانة لها؛ الأمر الذى تتفاقم خطورته مع احتمال وجود اختلافات فنية بين النسختين الخليجية والمحلية من ذات السيارة تتعلق بالمكونات ومواصفاتها.



وأضاف أن السوق المصرية هو سوق سعرية فى المقام الأول ومن ثم كانت السيارات الخليجية تتمتع بمزايا نسبية مقارنة بسيارات الوكلاء الأمر الذى افتقدته فى الوقت الراهن بعد الزيادة غير الطبيعية فى الأسعار؛ موضحا أن العميل المصرى لم يكن يفضل السيارات الخليجية لمواصفاتها وإنما لانخفاض أسعارها.



وأشار الدكتور صلاح الكمونى، رئيس مجلس إدارة شركة الكمونى للسيارات، وعضو شعبة المستوردين بالغرفة التجارية إلى أن الركود يخيم على مبيعات السيارات الخليجية فى السوق المحلية حاليا بسبب قلة المعروض الناجم عن تشديد إجراءات الفحص والإفراج بالمنافذ الجمركية المختلفة، وما صاحبها من ارتفاعات سعرية غير مسبوقة.



ولفت إلى أن الركود يخيم على مبيعات السيارات الأخرى غير الخليجية لكن الأمر أكثر صعوبة بالنسبة للأخيرة؛ موضحا أن «ميتسوبيشى لانسر» على سبيل المثال كانت السيارة الأكثر رواجًا فى مصر بين طرازات «الخليجي«؛ لكن استيرادها توقف حاليا كما أن المعروض منها بات نادرًا.



وأوضح أن البنوك تسهم بشكل ما فى تحريك الأوضاع عبر توفير التمويل اللازم لمجموعة كبيرة من العملاء؛ دون أن ينفى ذلك وجود قيود تمويلية كبيرة؛ خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة وتحفظ كثير من البنوك على طلبات التمويل فى ظل تشديد شروط الإقراض؛ بما يرفع تكلفة الحصول على التمويل من جانب العميل.



واتفق معه منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، وأكد أن الركود يصيب كل الطرازات بما فيها السيارات الموردة من خلال الوكلاء؛ موضحًا أن الأمر نفسه ينطبق على السيارات الخليجية لكن بدرجة أكبر؛ وفقدت ميزتها التنافسية الخاصة بانخفاض الأسعار مقارنة بالوكيل، بعد تحرير أسعار الصرف وتشديد إجراءات الفحص والإفراج عن الشحنات المستوردة.



وأشار إلى وجود قيود على استيراد «هيونداى توسان» و«كيا سبورتاج« بسبب ضغوط الوكلاء المصريين التى دفعت الشركات الأم للتشديد على وكلائها الإقليميين للتوقف عن سياسة التوريد إلى مصر عبر التجار والمستوردين.



ولفت إلى أن تشدد المنافذ الجمركية فى تطبيق إجراءات الفحص والإفراج أدى أيضًا إلى الحد من الشحنات المستوردة، ويتفادى المستوردون المشكلات المحتملة مع مصلحة الجمارك؛ نتيجة مطالبة الأخيرة بشروط إضافية لا تنص عليها اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية.



وأكد أن بعض المستوردين قد قاموا خلال الأسابيع القليلة الماضية بطرح سيارات خليجية موديلات 2019 وطرازات طرحت من جانب الوكيل لأول مرة خلال الفترة القليلة الماضية؛ لكن هذه السيارات لم تسجل أداء جيدًا فى مستوى المبيعات بسبب ارتفاع الأسعار؛ الأمر الذى يتوقع معه توقف هؤلاء المستوردين عن التعاقد على كميات جديدة فى الفترة المقبلة.