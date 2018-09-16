«فولفو» تطالب ترامب بإعفاء موديلات XC60 SUV من الجمارك

فولفو

خالد بدر الدين:



طالبت شركة «فولفو» السويدية للسيارات الفاخرة، إدارة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بإعفاء إنتاجها من موديلات «XC60 SUV» الرياضية متعددة الأغراض المصنوعة فى الصين من التعريفات الجمركية الجديدة التى توصل إلى %25 والتى فرضها مؤخرا «ترامب« على العديد من الواردات الصينية ومنها السيارات.



وقالت وكالة رويترز إن شركة «فولفو» المملوكة لمجموعة «جيلى» الصينية للسيارات اتصلت فى نهاية الأسبوع الماضى بمكتب التمثيل التجارى الأمريكى، لإعفاء سياراتها «XC60 SUV » الرياضية متعددة الأغراض متوسطة الحجم التى تلقى إعجابا شديدا من المستهلكين الأمريكيين لدرجة أن مبيعاتها فى السوق الأمريكية تجاوز %31 من إجمالى مبيعاتها خلال شهر أغسطس الماضى.



وكانت «فولفو» تنتج موديلات «XC60 SUV » فى السويد فقط فى البداية ولكنها أضافت إنتاجها فى مصانع الصين التى كانت تصدر معظم إنتاجها للسوق الأمريكية منذ مارس الماضى، كما بدأت هذا العام تنتج موديلات «S60 السيدان» من مصنعها فى ساوث كارولينا الأمريكية.



ويأتى طلب «فولفو» بإعفائها من الجمارك الأمريكية بعد أن سبقتها شركة «جنرال موتورز» أكبر شركة سيارات أمريكية فى آخر يوليو الماضى، وتقدمت بنفس الطلب لإعفاء موديلات بويك «SUV» التى تصنعها فى الصين.



واضطرت «فولفو» السويدية، ومالكتها «جيلى» الصينية إلى تأجيل طرح أسهمها فى اكتتاب عام ببورصة استوكهولم المرتقب خلال الشهر الحالى إلى أجَل غير مسمى، بسبب تفاقم التوترات التجارية الدائرة بين واشنطن وبكين، وهبوط أسعار أسهم السيارات فى البورصات العالمية.



واتفقت «فولفو» مع «جيلي» الصينية على تقييم القيمة السوقية للشركة السويدية عند 16 إلى 30 مليار دولار، وإن كان المستثمرون يشككون فى إمكانية أن تتجاوز القيمة حاجز الـ20 مليار دولار؛ بسبب انهيار أسهم قطاع السيارات على مؤشر «ستوكس 600» لأسهم شركات السيارات وقِطع غيارها فى أوروبا بحوالى %15 منذ بداية العام.



وأكد هاكان سامويلسون، الرئيس التنفيذى لشركة «فولفو»، أن الوقت غير مناسب لطرح أسهم الشركة فى اكتتاب عام مع تصاعد الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين فى العالم، والتى ساعدت فى تزايد التقلبات بالبورصات الأوروبية والآسيوية، وتراجع مبيعات السيارات أيضًا بسبب الجمارك التى فرضها الرئيس الأمريكى ترامب على واردات السيارات من الصين، مما جعل حكومة بكين تعاملها بالمثل.



وهبطت مبيعات السيارات فى الصين، صاحبة أكبر سوق للسيارات فى العالم، فى أغسطس بحوالى %3.8 لتتوقف عند 2.1 مليون وحدة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى، ويأتى تراجع مبيعات الشهر الماضى عقب انخفاض %4 بحجم مبيعات يوليو رغم زيادة %4.8 فى يونيو الماضى.



وأعلن اتحاد صناعة السيارات الصينية «CAMA» أن إجمالى مبيعات السيارات بالسوق الصينية صعدت، من 1 يناير حتى نهاية أغسطس 2018، بأكثر من 18.1 مليون وحدة، بزيادة %3.5 ، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضى.



وتوقّع اتحاد مصنعى السيارات نمو المبيعات بنسبة %3 هذا العام لتجارى النمو الذى شهده العام الماضى، لكنها ستكون أقل من الزيادة الحادة البالغة %13.7 فى عام 2016، غير أن إجمالى مبيعات السيارات ارتفع فى النصف الأول من العام الحالى بحوالى %5.6 على الفترة نفسها من العام الماضى لتتجاوز 14.1 مليون سيارة.



ويأتى ارتفاع المبيعات خلال يونيوالماضى فى أعقاب زيادة %9.6 فى مايو من العام نفسه، ونمو بنسبة 11.5 نفسه فى أبريل، والصين هى أكبر سوق للسيارات فى العالم، وتشهد مبيعات السيارات فيها نموًّا مطردًا منذ فبراير، عندما هبطت %11.1 قبل الحرب التجارية مع واشنطن.



