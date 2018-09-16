تعليمات «المركزى» تُعمق أزمات قطاع السيارات

■ سارية على قروض القطاع المصرفى منذ 2016.. وتم تعميمها



المال خاص:



اعتبر عدد من العاملين بقطاع السيارات أن الضوابط الجديدة التى أصدرها البنك المركزى؛ يوم الأحد الماضى؛ بشأن محددات إقراض القطاع المصرفى لشركات البيع التقسيط؛ سيؤدى إلى تعميق الأزمات التى يعانى منها القطاع؛ والتى انعكست فى حالة من الركود الكبير؛ تهيمن على السوق منذ نحو عامين؛ مما أدى إلى انكماش المبيعات بشكل كبير.



وعدل «المركزى» البند السادس من التعليمات الصادرة، بتاريخ 22 مارس 2016، فيما يتعلق بنسبة قيمة الأقساط المستحقة على العملاء للدخل الشهرى، ليضيف إليها الشركات العاملة فى تمويل البيع بالتقسيط؛ وجاء فى التعليمات «يتعين على البنوك التأكد من التزام المحال التجارية ومنافذ البيع التجارية والشركات العاملة فى مجال تمويل البيع بالتقسيط التى تقوم بمنح عملائها تسهيلات فى السداد لشراء سلع استهلاكية، وكذلك شركات السيارات بتطبيق نسبة الـ %35 المقررة فى تعاملاتها مع عملائها، فى حالة التعامل مع تلك الجهات فى أى من أوجه التوظيفات».



واشترط «المركزي» حصول البنوك من هذه الشركات على تقرير سنوى يؤكد وجود سياسات واضحة وفعالة لدى الشركة لحساب ومراقبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، بالإضافة إلى تقرير ربع سنوى يوضح مدى التزام الشركة بتطبيق الحد الأقصى لنسبة قيمة الأقساط المستحقة إلى الدخل الشهرى للفرد، المقررة من قبل «المركزي».



واعتبر اللواء عبد السلام عبد الجواد، نائب رئيس رابطة تجار السيارات التعليمات الصادرة عن «المركزى» خاطئة لأنها ستزيد من حالة الركود بقطاع السيارات الذى يعانى منذ عدة سنوات.



وأوضح أن العميل لديه مصادر دخل أخرى لا يستطيع إثباتها ورقيًا، ومن ثم يمكنه أن ينتظم فى دفع الأقساط الشهرية المستحقة عليه دون تعثر، ومن بين هذه المصادر عائدات تأجير الوحدات السكنية والوظائف الأخرى التى يمكن يشتغل بها دون إمكانية لإثبات دخله منها.



وأشار إلى أن شركات السيارات كانت تقوم بالبيع للعميل فى أوقات سابقة بضمان راتبه كاملًا الذى كان يوجه بالكامل لسداد قسط السيارة دون أن يتعثر العميل، لأنه كان يتقدم بطلب التقسيط مع قيامه بتدبير مصادر أخرى للدخل يعتمد عليها فى تدبير معايشه.



وتساءل عن الأسباب التى «المركزى» للتدخل فى شئون شركات تمويل السيارات أو شركات السيارات التى توفر خدمات التقسيط المباشر؛ معتبرًا أن هذا النشاط له طبيعة خاصة أنه نشاط استثمارى يستهدف الربح؛ ومن المؤكد أن الشركات القائمة به كانت تقوم بإقراض العملاء من عدة سنوات دون الخضوع لهذه التعليمات، ومع ذلك استمر نشاطها، مما يدل على تحقيقها أرباحًا من جهة وعدم خضوعها لخسائر، نتيجة المخاوف المزعومة بشأن احتمالية تعثر العملاء.



وأوضح أن «المركزى« ألزم القطاع المصرفى من قبل بهذه التعليمات رغم أن البنوك تضع شروطًا تضمن حقوقها ومنها: حظر البيع والتأمين على السيارة وتحويل راتب العميل إلى البنوك، ومن ثم ففى حالة التعثر فإن البنك يمكنه الحصول على حقوقه من خلال بيع السيارة أو إعادة بيعها.



وأشار إلى أن إلزام شركات تمويل السيارات بهذه التعليمات جاء بعد انصرف العميل إليها بعد تشديد شروط الإقراض من القطاع المصرفى، لافتًا إلى أن هذه الشركات وكذلك شركات التقسيط المباشر تستحوذ على 25 و%30 من إجمالى تمويلات البيع بالتقسيط.



وأشار إلى أنه فى حال حصول العميل على سبيل المثال على راتب 5 آلاف جنيه، فإن نسبة الـ %35 من الراتب تعادل 1750 جنيهًا فقط، وهى لا تكفى لتقسيط أى سيارة نظرًا لارتفاع الأسعار، موضحًا أن هذه التعليمات كانت مناسبة فى حال أن متوسط الرواتب فى مصر يتجاوز 20 و30 ألف جنيه.



ولفت إلى تضرر كباتن شركتى «كريم» و«أوبر» الذين كانوا يلجأون إلى الشراء بالتقسيط للعمل ضمن منظومة الشركتين لتحسين رواتبهم، مع سداد الأقساط من العائدات الشهرية التى يحصلون عليها.



وأشار منتصر زيتون، عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات، إلى أن التعليمات الصادرة عن «المركزى» بتعميم شروط الإقراض على شركات تمويل البيع بالتقسيط أو التقسيط المباشر سيهوى بمبيعات السيارات خلال الفترة المقبلة، بعد أن كانت المعارض تلجأ إلى هذه الشركات فى حالة تعثرها فى الحصول على تمويل للعميل من جانب القطاع المصرفى.



وتابع : «أن بعض الشركات كانت ملتزمة بالفعل بنسبة الـ %35 فى حين كانت شركات أخرى تعمل فى السوق دون التقيد به؛ موضحًا أن تمويلات السيارات لمبيعات التقسيط تمثل نحو %35 من إجمالى هذه المبيعات».



واتفق معه يحيى السبع، مدير عام شركة السبع أوتوموتيف موضحا أن هذه التعليمات كانت سارية من قبل على قروض القطاع المصرفى لشراء السيارات؛ لافتًا إلى التزام بعض شركات التمويل بنسبة الـ %35 قبل تعميم هذه التعليمات عليها.



وتوقع تأثر مبيعات الشركات بهذه التعليمات إذ سيحجم العملاء الذين لا تتناسب رواتبهم مع هذه التعليمات عن الشراء؛ إلا إذا كان بعضهم قادرًا على الدفع الفوري.

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■ يحيى السبع: يوجد كيانات تمويل تعمل وفق النسبة منذ سنوات