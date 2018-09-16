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اتصالات وتكنولوجيا
أوبو تطلق هاتف f9 فى مصر ..24 سبتمبر
الأحد 16 سبتمبر 2018 01:33 م
شركة أوبو
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أوبو تستهدف الانتشار فى القاهرة الكبرى كمرحلة أولى
شركة أوبو
المال – خاص :
تعتزم شركة أوبو الصينية للهواتف المحمولة إطلاق هاتفها الذكى الجديد "f9" بالسوق المصرية يوم 24 سبتمبر الجارى .
وكانت الشركة قد أعلنت خلال الأسبوع الماضى على هامش إطلاقها 3 هواتف ذكية جديدة من دبى، هى "فايند إكس" و "فايند إكس لامبورجينى" و "f9" بأن سعر الجهاز الأخير فى الإمارات يصل إلى 1249 درهم إمارتى بما يعادل 6245 جنيهاً.
وقال أندي شي، مدير أوبو فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، قائلاً: "نسعى دائماً لتطوير منتجاتنا بناءاً على ردود أفعال المستخدمين على الهواتف السابقة في أسواقنا العالمية، ومثلما حقق هاتف Find X نجاحاً ساحقًاً عالمياً وفي منطقة أفريقيا والشرق الأوسط - وهو في الفئة السعرية الأعلى نسبياً " .
وأضاف شي فى بيان صحفى اليوم الأحد : "نطمح إلى تقديم المزيد من الهواتف في فئات سعرية مختلفة وبإمكانيات متنوعة من أجل إرضاء المزيد من المستخدمين من مختلف الشرائح ومختلف المتطلبات والاحتياجات. ويعتبر السوق المصرية من الأسواق الرئيسية التي نحرص على تقديم كل ما هو جديد إليها، لأنها من أكبر الأسواق وأكثرها تنوعاً من حيث شرائح المستهلكين نظراً لتعدادها السكاني الكبير."
وعلق: "يعد هاتف F9 إنعكاساً لرؤيتنا التي نتبعها مؤخراً والتي تهدف إلى المزج بين الفن والتكنولوجيا أو ما نسميه "فن التكنولوجيا" كما يعكس سعينا الدائم للكمال وتقديم منتجات سابقة لعصرها، تضع المستقبل بين يدي مستخدم الحاضر."
ويأتي الهاتف بخاصية الشحن السريع VOOC Flash Charge التي تعتمد على تقنية الشحن من خلال الڤولت المنخفض والشحن السريع في نفس الوقت بقوة 5V4/A والتي من الممكن أن تشحن الهاتف 4 مرات أسرع من التقنية العادية 5V1/A المستخدمة في باقي الهواتف.
تضمن التقنية الشحن السريع، ولكنه أيضاً مدعوم ب 5 مستويات من الأمان والحماية، تبدأ من مصدر التيار الكهربائي إلى مدخل الشاحن وحتى أجزاء الهاتف الداخلية ، وتضمن بعض من هذه المستويات درجات الحرارة المنخفضة والڤولت (التيار الكهربائي نفسه) المناسب حتى تمنع إمكانية ضرر الهاتف.
ويتاح الهاتف في ثلاثة ألوان مميزة هى اللون الأحمر Sunrise Red واللون الأزرق Twilight Blue واللون البنفسجي Starry Purple ، وهي الألوان التي استوحتهاOPPO من الطبيعة ، كما استخدمت OPPO تقنية “Frame Gradient” المتقدمة لتقديم هذه الألوان بشكل أكثر ديناميكية.
أوبو
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