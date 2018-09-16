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سيــارات
«ريفولتا» تطرح 3 طرازات تسلا على هامش أوتوماك فورميلا
الأحد 16 سبتمبر 2018 12:52 م
ريفولتا
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■ المدير التجارى: تسليم أول سيارتين للعملاء.. وفتح باب الحجز
أحمد شوقي:
تعتزم شركة «ريفولتا» لتكنولوجيا السيارات الكهربائية طرح 3 طرازات كهربائية من سيارات «تسلا» الأمريكية، على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولى للسيارات «أوتوماك فورميلا 2018» والذى تنعقد دورته الـ 25 خلال الفترة من 26 - 30 سبتمبر الحالي.
وأوضح وائل يسرى، المدير التجارى لشركة «ريفولتا» أن الموديلات الثلاثة هى:« X»و«S » و«3» لافتا إلى أن باب الحجز مفتوح على هذه السيارات؛ سواء الجديدة أو المستعملة؛ لكن الوحدات التى ستتواجد ضمن «أوتوماك فورميلا» هى سيارات جديدة تم استيرادها من جانب الشركة.
و قال إن شركته قامت بتسليم أول سيارتين للعملاء خلال الأيام القليلة الماضية؛ منها سيارة مستعملة وأخرى جديدة تنتمى لطراز «تسلا 3» والتى طرحت فى الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية.
وتشير البيانات المتوفرة عن «تسلا 3» إلى أنها تقطع مسافة 346 كم بالشحنة الواحدة لها، ويتوافر منها فئتان بالأسواق العالمية؛ وتستطيع الفئة الأولى التسارع من 0 إلى 100 كم/س خلال 6 ثوان؛ فيما لا تتجاوز المدة بالنسبة للفئة الأعلى 4 ثوان.
وأضاف «يسرى» أن عمليات التسليم للعملاء ستبدأ مرة أخرى خلال الفترة التالية على معرض «أوتوماك فورميلا» وفق ترتيب العملاء بقائمة الحجز، مشيرًا إلى أن سيارات «تسل» تعتبر الأكثر طلبًا من جانب العملاء الذين قاموا بالحجز ودفع المقدم خلال الفترة الماضية.
وأوضح أن عملية الحجز تشمل حاليا طرازات مستعملة تخص علامات تجارية أخرى مثل «فولكس فاجن جولف» و«كيا سول» و«نيسان ليف» لكن عمليات الاستيراد تتوقف على حجز كميات مناسبة منها؛ على أن يتم بعد ذلك الاستيراد والتسليم للعملاء.
وأشار إلى أن «ريفولتا» لن تقدم طرازات مستعلمة على هامش معرض «أوتوماك فورميلا» حتى لو كان باب الحجز مفتوحًا عليها؛ وذلك بالنسبة لسيارات العلامات التحارية الأخرى.
وحسب تصريحات نشرتها «المال« فى موقعها الإلكترونى؛ انتهت الشركة من نحو %90 من أعمال المرحلة الأولى لتدشين محطات الشحن الكهربائى الخاصة بها والبالغة 65 محطة؛ والتى كان يفترض الانتهاء منها بنهاية يونيو الماضى حسب تصريحات مسئولى الشركة على هامش تدشين أول محطة للشحن الكهربائى.
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